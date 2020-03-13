У Харкові чоловік розгулює вулицями міста з ручним протитанковым гранатометом

Зброю у чоловіка висіло за спиною, передає Politeka з посиланням на інформацію у соцмережах (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

«Нічого особливого, просто тип з РПГ розгулює по Харкову», – підписали відео в мережі.

В коментарях відразу почали обговорювати незвичайний інцидент на вулиці. Багато почали будувати здогади, зброя це або взагалі тубус для креслень, чи, може, травмат.

«Це тубус», «Це травмат», «Це не рпг! Це Муха», «Коли Синові на ін купив - а зараз його скрутять», «РПГ-26 і вона вже стріляна! Тубус порожній», «Захист від короновируса», «Це якщо його дівчина відмовить йому)))», «Це тубус для курсової», «Головне, що б "сміхота і витівник" не носив сей "тубус" на плечі і не присідав з ним на одне коліно перепочити.», «До дипломки ще рано. Це точно РПГ», «Да чувак йде курсовик здавати, просто конуса для ватману не було!», «це тубус, він порожній, сідай 2», «Не бойсь тубус для креслень...», «Молодця, 5-ти зірковий готель на нарах йому забезпечений», «Може це військовий вийшов прогулятися», – сміються користувачі мережі.

Нагадаємо, що карантин через коронавіруса і дефіцит медичних масок змусили харків'ян проявити неабияку винахідливість, щоб убезпечити себе. На вулицях міста помітили чоловіка, який перебігав дорогу в протигазі.

Шутки шутками... 🥴 Gepostet von ХС • Харьков am Donnerstag, 12. März 2020

«Через два тижні Харків порожній, а мужик, як і раніше, йде на роботу», «Завтра я їду в протигазі», «Сталкер», «Від молодець, як відповідально підійшов до проблеми», – жартують користувачі. В коментарях жителі відреагували на побачене.

Нагадаємо, харків'янам показали, як врятуватися від коронавіруса.

Як повідомляла Politeka, що харків'янка з собакою "застрягла" в Китаї, дзвінок Зеленського не допоміг.

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