У Харкові сусіди поскаржилися на жінку, у якої 10 собак і повна антисанітарія, проте дільничний не зміг з нею впоратися

Про інцидент, який стався в одній з квартир міста, повідомили в телеграм-каналі «ВЕХА (Харків), передає Politeka.

За словами автора, жінка забарикадувалася в квартирі з десятком собак. З приміщення по під'їзду лунає моторошний запах, лізуть таргани. Люди викликали дільничного, однак він не зміг потрапити до квартири.

Як видно на записі, чоловік стоїть перед дверима і розмовляє з господинею квартири по телефону. Вона повідомила, що поліцейський зобов'язаний захистити її законні права, а також роз'яснити обом сторонам конфлікту їх обов'язки. Вона підкреслює, що ломитися в квартиру категорично заборонено Конституцією України. Більш того, вона погрожувала зателефонувати на «гарячу лінію» у Київ.

На дверях квартири видно кілька наклеєних оголошень, а самі двері виглядають жахливо пошарпаними і брудними.

Раніше ми розповідали про те, що мешканці будинку зі шпилем, який розташований навпроти міськради за адресою Вірменський провулок, 1/3, ополчилися проти однієї з сусідок, яка дуже любить тварин.

Вся справа в тому, що жінка на ім'я Анжела тримає в квартирі більше десятка тварин. За словами сусідів, вона не вигулює їх, не годує, а на сходовій клітці стоїть нестерпний сморід. Собаки і кішки справляють нужду прямо в оселі вже років шість, через що в квартирі повна антисанітарія: прогнилі підлоги, а сеча тече по стінах до сусідів знизу.

#Нампишут Вот ещё держите ещё одну ситуацию. Жильцы дома со шпилем (напротив горсовета) в очередной раз встретились с женщиной, у которой дома живет более 10 животных. Она их не выгуливает, не кормит, на лестничной клетке невозможная вонь. Условий для жизни нет, газовщики отключили даже газ, чтоб из-за аварии этаж не взлетел на воздух. Печки тоже дома нет Собаки и кошки писяют какают в квартире уже лет шесть. Антисанитария полная. Полы прогнившие, моча по стенам льётся к соседям вместе с этим всем говном. Паспорта у женщины нет, он у каких-то сектантов, которые заключили с ней договор и привозят животных на передержку. И вроде как квартира уже ей не принадлежит тоже. Денег у неё также нет. Соседи за свой счёт предложили отремонтировать трубы и провести дезинфекцию. Вроде сошлись на том, что в следующую пятницу она освободит квартиру и там проведут дезинфекцию. Но по опыту прошедших лет, скорее всего снова отморозится(( Следующий шаг - подадут в суд на конфискацию животных. И уголовное дело по 89 статье жестокое отношение к животным Gepostet von Харьков 1654 am Samstag, 16. November 2019

Люди влаштували чергову зустріч з Анжелою, намагалися достукатися до неї і разом вирішити проблему, проте вона запевняє, що у неї нормальні умови для життя тварин, а таргани, на яких також скаржаться сусіди, – не з її квартири на третьому поверсі, а з підвалу, де 40 років були магазини і склади.

Сусіди запропонували жінці за свій рахунок відремонтувати труби і провести дезінфекцію.

Нагадаємо, цинічна витівка вандалів обурила харків'ян.

Як повідомляла Politeka, у Києві відкрили «смердючу» квартиру і були вражені побаченим.

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