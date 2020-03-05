У Харкові сусіди поскаржилися на жінку, у якої 10 собак і повна антисанітарія, проте дільничний не зміг з нею впоратися
Про інцидент, який стався в одній з квартир міста, повідомили в телеграм-каналі «ВЕХА (Харків), передає Politeka.
За словами автора, жінка забарикадувалася в квартирі з десятком собак. З приміщення по під'їзду лунає моторошний запах, лізуть таргани. Люди викликали дільничного, однак він не зміг потрапити до квартири.
Як видно на записі, чоловік стоїть перед дверима і розмовляє з господинею квартири по телефону. Вона повідомила, що поліцейський зобов'язаний захистити її законні права, а також роз'яснити обом сторонам конфлікту їх обов'язки. Вона підкреслює, що ломитися в квартиру категорично заборонено Конституцією України. Більш того, вона погрожувала зателефонувати на «гарячу лінію» у Київ.
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На дверях квартири видно кілька наклеєних оголошень, а самі двері виглядають жахливо пошарпаними і брудними.
Раніше ми розповідали про те, що мешканці будинку зі шпилем, який розташований навпроти міськради за адресою Вірменський провулок, 1/3, ополчилися проти однієї з сусідок, яка дуже любить тварин.
Вся справа в тому, що жінка на ім'я Анжела тримає в квартирі більше десятка тварин. За словами сусідів, вона не вигулює їх, не годує, а на сходовій клітці стоїть нестерпний сморід. Собаки і кішки справляють нужду прямо в оселі вже років шість, через що в квартирі повна антисанітарія: прогнилі підлоги, а сеча тече по стінах до сусідів знизу.
Люди влаштували чергову зустріч з Анжелою, намагалися достукатися до неї і разом вирішити проблему, проте вона запевняє, що у неї нормальні умови для життя тварин, а таргани, на яких також скаржаться сусіди, – не з її квартири на третьому поверсі, а з підвалу, де 40 років були магазини і склади.
Сусіди запропонували жінці за свій рахунок відремонтувати труби і провести дезінфекцію.
Нагадаємо, цинічна витівка вандалів обурила харків'ян.
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