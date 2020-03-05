У Харкові з 1 квітня у міському електротранспорті пільговики їздитимуть по спеціальних пластикових картках з лімітованою кількістю безкоштовних поїздок

Карти передбачені для 30 категорій пільговиків, і їх продовжують видавати в школах та районних підрозділах управлінь праці та соцзахисту тим, хто має право на пільговий проїзд, передає KHARKIV Today.

Як відомо, ще наприкінці 2017 року мерія Харкова затвердила перелік категорій, яких місто готове возити безкоштовно. Однак є один нюанс: кількість безкоштовних поїздок обмежена. Єдина категорія, якої не торкнеться обмеження щодо безоплатного проїзду, – школярі, однак діятиме цей привілей лише протягом навчального року.

На 50 безкоштовних поїздок в метро і стільки ж – у тролейбусах і трамваях мають право батьки багатодітних сімей, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, інваліди війни (в тому числі і ветерани АТО), люди, що мають статус УБД, герої СРСР, повні кавалери ордена Слави, люди, нагороджені чотирма і більше медалями «За заслуги», герої України, члени сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни, герої соцпраці, удостоєні цього звання в період війни 1941-1945 років, кавалери ордена Героїв Небесної Сотні, «чорнобильці» 1 і 2 категорії, діти з інвалідністю, пов'язаною з аварією на ЧАЕС, діти війни, ветерани праці, люди з інвалідністю I і II групи, діти з інвалідністю, і ті, хто супроводжує людей з інвалідністю I групи або дітей-інвалідів, реабілітовані люди, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, жертви нацистських переслідувань, харків'яни, які мають звання «Заслужений донор України».

На 50 поїздок тільки на трамваях і тролейбусах мають право пенсіонери за віком, співробітники комунальних закладів охорони здоров'я, соціальні працівники та працівники центрів надання соціальних послуг, "Харківського міського центру реінтеграції бездомних осіб", працівники центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, а також дільничні терапевти і педіатри, а також дільничні медсестри, які за викликом обслуговують хворих вдома і ходять на патронаж.

На 25 безкоштовних поїздок в метро на місяць мають право співробітники ГУ НП в Харківській області, співробітники УСБУ в Харківській області, а також працівники СБУ Інституту підготовки юридичних кадрів для СБУ юридичного університету імені Ярослава Мудрого, в тому числі курсантів, працівники Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань і пробації Міністерства юстиції. Також ця норма поширюється на працівників комунальних установ охорони здоров'я, соціальних працівників та працівників центрів надання соціальних послуг, "Харківського міського центру реінтеграції бездомних осіб", працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Що стосується приїжджих пільговиків, то з 1 квітня їм усім доведеться платити 6 гривень в наземному транспорті і 8 гривень в метро.

На сьогодні карти вже отримали понад 370 000 чоловік. Чи діятиме перехідний період з 1 квітня, поки невідомо.

Нагадаємо, на збиткове харківське метро спустять ще десятки мільйонів.

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