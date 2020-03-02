Четверо коней стали здобиччю невідомих злодіїв на Харківщині

Про крадіжку, яка трапилася в першу ніч весни, повідомили в соцмережах, передає Politeka.

Так, згідно з інформацією в групі «Харків 1654», все сталося в селі Маніли Валківського району.

За словами господині коней, невідомі проникли в стайню, де перебували п'ять тварин, розрізали електропастух, з яким гуляли коні, і вкрали чотирьох.

Через поля їх відвели в бік сімферопольської траси, а біля старої занедбаної заправки були видні сліди завантаження коней у транспорт

Власниця коней звертається до людей, які їхали в той час по трасі і могли щось бачити, повідомити всю наявну інформацію.

У поліції про те, що трапилося, вже знають. За фактом крадіжки порушено кримінальне провадження. Якщо зловмисників знайдуть, їм загрожує до трьох років позбавлення волі.

Неординарна подія викликала жваве обговорення в мережі. Один з користувачів навіть припустив, що, нійімовірніше, тварин відправлять на ковбасу, навівши розцінки на цей продукт, інші ж вважають, що той, хто вкрав, заздалегідь підготувався до злочину.

Не обійшлося і без згадки представників ромської національності, які здавна займалися конокрадством.

«Сильно... З 19-го століття такого не чув... Цигани? 😆», «Коні – така штука.. Скажімо, не дуже компактна, так ось чотири таких малокомпактных штуки дуже непросто сховати, якщо ти не циган, звичайно)))», «Вже немає цыганей-конокрадів. Хтось тягнув, хто знав на всі 200% , що так як», «Шукайте на ринку», «Як ні шкода, але кінська ковбаса зараз коштує 500-600 грн кілограм!! От і рахуйте. Тисяч 10-12 ДОЛАРІВ з конячки!! Множимо на 4 .......45 штук $, і слідів не відстежити. Тільки якщо бачили завантаження», «На м'ясокомбінаті в Водолазі шукайте!», – пишуть під публікацією.

Нагадаємо, рідкісних тварин зловили на камеру в Чорнобилі.

Як повідомляла Politeka, харків'яни повстали проти тварин у центрі міста.

Також Politeka писала, що харківським автовласникам ще більше ускладнять життя: «об'їжджайте».