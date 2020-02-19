Момент падіння балкона на одному з корпусів Харківського художнього музею на перетині вулиць Жон Мироносиць і Чернишевської потрапив на відео

Інцидент, який стався 18 лютого в центрі Харкова, зняла камера автомобільного реєстратора, а відео опублікували в соцмережах, передає Politeka.

Як видно на записі, у момент обвалення балкона неподалік знаходилися пара людей. Лише дивом вони не опинилися під уламками старого бетону.

Одразу ж після того, як балкон впав, територію навколо місця НП огородили стрічкою, щоб ніхто не постраждав.

За інформацією місцевих ЗМІ, раніше співробітники музею попереджали перехожих про те, що балкон аварійний.

При падінні плита пошкодила металевий корпус вузлового пункту підприємства «Харківобленерго». На щастя, перебоїв з електроенергією в районі не було, оскільки обладнання в порядку.

Вот и видос подъехал с моментом обвала🎥 Gepostet von ХС • Харьков am Dienstag, 18. Februar 2020

Подія викликала резонанс у мережі.

«Да, а за квартири в центрі таке бабло просять, що просто капець за ці розвалюхи», «В хрущовках теж балкони у більшості жителів ось-ось в низ впадуть, і в таких трущобах квартирка близько 30 тис дол стоїть», «Він давненько хиленький був», «Двоє в метрі зупинилися. Пощастило. Поруч на Гіршмана 19 листи заліза вітром зриває з карниза будинку. П'ять разів прикручували, листи про виконану роботу надсилали. Й ось знову... розвиваються, гримлять від вітру на всю вулицю і чекають жертву.( "Золотий зоопарк"», «Господи, слава богу, що людей не було», – пишуть у коментарях.

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