За останні три тижні таксиста тричі зупиняли за п'яне водіння поліцейські Харкова

Крапку у пригодах вічно п'яного водія таксі поставив світлофор, який на своєму на Daewoo Lanos влетів харківський таксист в половині другого ночі 17 лютого, передає Police Control Ukraine.

Коли патрульні приїхали на місце події, з'ясувалося, що горе-водій був у стані наркотичного сп'яніння.

Оформляючи дорожньо-транспортну пригода, патрульні з'ясували, що за останні кілька тижнів цей громадянин порушує закони вже п'ятий раз, сідаючи за кермо або добре прийнявши на груди, або «під кайфом».

Як і чотири минулих рази, чоловік відмовився проходити тест на вміст алкоголю в крові.

У прес-службі патрульної поліції Харкова повідомили, що на водія Daewoo склали два адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) та ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи інших майна) Кодексу України про адміністративні порушення.

Як видно на фотографії, чоловікові доведеться чимало витратитися і на ремонт свого залізного коня. Після зіткнення зі світлофором автомобіль отримав значні механічні пошкодження.

У коментарях користувачі дивуються, чому після стількох порушень він ще їздив.

Раніше ми розповідали про те, що в Харкові кілька екіпажів патрульної поліції ганялися за автомобілем, за кермом якого був п'яний громадянин. Коли його зупинили і перевірили на драгере, виявилося, що рівень алкоголю перевищує норму в 10 разів.

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