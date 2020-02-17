Ще одна вистава за участю російських акторів у Харкові опинилася під загрозою зриву
Цього разу мова йде про Михайла Поліцеймако, який в 2015 і 2017 році незаконно перетнув український кордон і виступав в окупованому Криму, передає Politeka з посиланням на повідомлення громадської організації «Світанок», опубліковане в Фейсбуці.
Актор повинен був зіграти роль у виставі «Верхній поверх», запланованій на 3 березня у Палаці студентів Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого.
Проте вистава може не відбутися. Активісти «Світанку» 17 лютого направили офіційні листи в СБУ і Державну прикордонну службу України з вимогою не впускати актора на територію України.
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Більш детально цей момент лідер громадської організації Вадим Поздняков прокоментував виданню KHARKIV Today.
За його словами, спроби російських акторів виступити на території України, знаючи про ймовірну заборону, є спробою «відкрити вікно Овертона», хоча поки що така ідея не увінчалася успіхом.
Він додав, що разом з однодумцями він продовжує роботу з прикордонниками та Слубжою безпеки України щодо недопуску в нашу країну артистів, які гастролювали в Криму після його анексії.
«Роль активістів у цьому досить велика. Але не про всіх акторів, яких заблокували СБУ та ДПСУ, активісти завжди знають. Там, де є порушення, бували ситуації, коли в'їзд акторам було заблоковано і без особливої уваги громадськості, тому що була інформація про незаконне відвідування Криму», – пояснив він.
Крім Харкова, спектакль з Поліцеймако повинен відбутися в Києві і Одесі. На ранок 17 лютого в нашому місті у продажу залишалося всього 255 квитків.
Раніше ми писали про те, що не встигли Харкові дати від воріт поворот любителям гастролей у Криму Марату Башарову і Віктору Логінову, як на підході нова хвиля. За останні місяці місцеві націоналісти домоглися скасування кількох заходів за участю російських артистів, адже найближчим часом у місті планують виступити ще декілька діячів російської культури, які відзначилися незаконним перетином державного кордону України та гастролями в анексованому Криму. Це Олена Корікова і Григорій Антипенко.
Нагадаємо, любителю Путіна зірвали гастролі в Україні.
Як повідомляла Politeka, відома прихильниця Путіна приїхала в Україну і поплатилася.
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