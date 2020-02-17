Це вже не перший від воріт поворот російським артистам в Україні

Ще одна вистава за участю російських акторів у Харкові опинилася під загрозою зриву

Цього разу мова йде про Михайла Поліцеймако, який в 2015 і 2017 році незаконно перетнув український кордон і виступав в окупованому Криму, передає Politeka з посиланням на повідомлення громадської організації «Світанок», опубліковане в Фейсбуці.

Актор повинен був зіграти роль у виставі «Верхній поверх», запланованій на 3 березня у Палаці студентів Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого.

Проте вистава може не відбутися. Активісти «Світанку» 17 лютого направили офіційні листи в СБУ і Державну прикордонну службу України з вимогою не впускати актора на територію України.

Більш детально цей момент лідер громадської організації Вадим Поздняков прокоментував виданню KHARKIV Today.

За його словами, спроби російських акторів виступити на території України, знаючи про ймовірну заборону, є спробою «відкрити вікно Овертона», хоча поки що така ідея не увінчалася успіхом.

Він додав, що разом з однодумцями він продовжує роботу з прикордонниками та Слубжою безпеки України щодо недопуску в нашу країну артистів, які гастролювали в Криму після його анексії.

«Роль активістів у цьому досить велика. Але не про всіх акторів, яких заблокували СБУ та ДПСУ, активісти завжди знають. Там, де є порушення, бували ситуації, коли в'їзд акторам було заблоковано і без особливої уваги громадськості, тому що була інформація про незаконне відвідування Криму», – пояснив він.

Крім Харкова, спектакль з Поліцеймако повинен відбутися в Києві і Одесі. На ранок 17 лютого в нашому місті у продажу залишалося всього 255 квитків.

Раніше ми писали про те, що не встигли Харкові дати від воріт поворот любителям гастролей у Криму Марату Башарову і Віктору Логінову, як на підході нова хвиля. За останні місяці місцеві націоналісти домоглися скасування кількох заходів за участю російських артистів, адже найближчим часом у місті планують виступити ще декілька діячів російської культури, які відзначилися незаконним перетином державного кордону України та гастролями в анексованому Криму. Це Олена Корікова і Григорій Антипенко.

Нагадаємо, любителю Путіна зірвали гастролі в Україні.

Як повідомляла Politeka, відома прихильниця Путіна приїхала в Україну і поплатилася.

Також Politeka писала, що росіянин сунувся в Україну і поплатився за нахабство.