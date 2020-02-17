Анонімні мінери, які з квітня минулого року кошмарили Харків повідомленнями про мінування, схоже, перейшли від жартів до справи

В урні біля торгово-розважального центру «Французький бульвар» на вулиці Академіка Павлова, 44Б вночі було виявлено саморобний вибуховий пристрій, передає Politeka з посиланням напресс-службу ГУ Нацполиции в Харківській області.

Повідомленні про вибухівку надійшло правоохоронцям в годину ночі 17 лютого. За вказаною адресою негайно виїхали фахівці вибухотехнічного управління ГУНП в Харківській області та слідчо-оперативна група Московського відділу поліції.

Прибувши на місце, копи дійсно виявили саморобний вибуховий пристрій, який знешкодили на місці.

Інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Зараз поліція зайнята пошуком людини, яка заклала вибухівку.

Раніше ми розповідали про те, що в будинку на Московському проспекті, 254 була виявлена вибухівка. Як потім виявилося, це був замах на легендарного розвідника, котрий проживав у цій багатоповерхівці. Співробітники Служби безпеки України встановили, що з цією метою росіяни завербували харків'янина, який раніше служив в Нацгвардії. Звідти його звільнили через компрометуючі обставини.

Під час короткочасної поїздки в Росію чоловік отримав завдання від кураторів, всі подальші дії узгоджувалися по месенджеру. За вбивство українського розвідника йому було обіцяно винагороду.

Таким чином спецслужби РФ планували помститися командиру за успішні операції проти бойовиків на Донбасі, зокрема за нейтралізацію групи офіцерів ЗС РФ, один з яких носив звання «Герой Росії».

Диверсант повинен був закласти вибухівку в багатоповерхівці, де живе командир, поставивши під загрозу життя багатьох людей.

На щастя, злочину вдалося запобігти. Вибухівку нейтралізували у дворі багатоповерхівки. Ніхто з людей не постраждав.

Нагадаємо, потужний вибух прогримів у Харкові.

Як повідомляла Politeka, СБУ ліквідувала підрозділ спецслужб РФ.

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