Минулої ночі в Харкові сталася пожежа в центрі міста

У будинку зі шпилем на Плеханівській загорілася квартира на п'ятому поверсі. Відео пожежі опублікували в мережі, передає Politeka.

За словами очевидців, вогонь гасили чотири бригади рятувальників.

Пізніше в прес-службі ГУ ДСНС в Харківській області розповіли подробиці інциденту. За словами пожежників, повідомлення про займання на Плеханівській, 41/43 вони отримали опів на одинадцяту вечора. Коли рятувальники прибули за вказаною адресою, в квартирі на п'ятому поверсі палали меблі та домашні речі. Загальна площа пожежі склала 25 квадратних метрів. Вогонь вдалося повністю загасити о першій годині ночі. Ніхто з людей не постраждав.

На перекрестке Плехановской/Молочный горит квартира. Пожарные на месте 🚒 Gepostet von ХС • Харьков am Donnerstag, 13. Februar 2020

Раніше ми розповідали про те, що в цьому ж будинку розгорівся грандіозний скандал через одну з мешканок.

Вся справа в тому, що жінка на ім'я Анжела тримає в квартирі більше десятка тварин. За словами сусідів, вона не вигулює їх, не годує, а на сходовій клітці стоїть нестерпний сморід. Собаки і кішки справляють природні потреби прямо в оселі вже років шість,через що в квартирі повна антисанітарія: прогнилі підлоги, а сеча тече по стінах до сусідів знизу.

Люди влаштували чергову зустріч з Анжелою, намагалися достукатися до неї і умовити вирішити проблему, проте вона запевняє, що у неї нормальні умови для життя тварин, а таргани, на яких також скаржаться сусіди, – не з її квартири на третьому поверсі, а з підвалу, де 40 років були магазини і склади.

Мешканці будинку мають намір йти до кінця і збираються подати в суд на неї за жорстоке поводження з тваринами.

Ми також розповідали про те, що загоряння в котельні кінотеатру «Супутник» послужило причиною серйозного переполоху у Мерефі під Харковом. На той момент в приміщеннях кінотеатру перебували 16 осіб обслуговуючого персоналу. Щоб врятувати їм життя, співробітники Служби з надзвичайних ситуацій розпочали термінову евакуацію.

Нагадаємо, дев'ятирічна дитина взяла в заручники село на Харківщині.

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