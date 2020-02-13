У Харкові евакуатор, який віз автомобіль після дорожньо-транспортної пригоди на штрафмайданчик, сам став фігурантом ДТП

Відео інциденту, який трапився в місті, опублікували в телеграм-каналі «Харків тут ПЗДЦ».

На записі видно, як евакуатор з'їжджає з гори і повертає в бік штрафмайданчика.

У якийсь момент водій 1986 року народження не впорався з керуванням, і машину понесло. Зупинили політ декілька дорогих авто, які опинилися на шляху у евакуатора: Infiniti, Toyota і Volvo. Всі три легковика отримали механічні пошкодження.

Судячи з розмови за кадром і крупного плану колеса вантажівки, водій не потрудився «перевзути» машину в зимову гуму, що і стало причиною ковзання транспортного засобу на слизькій після мокрого снігу дорозі.

За інформацією автора запису, після першої ДТП з евакуатором приїхав його господар, сів за кермо і спробував здати на два метри назад, стукнувши ще раз всі машини. У результаті поліцейські оформили дві дорожньо-транспортних пригоди – по одній на кожного з горе-водіїв.

Раніше ми розповідали про те, що снігопад у Харкові, що накрив місто 11 і 12 лютого, спровокував чимало аварій на вулицях. У зв'язку з цим рятувальники звернулися до водіїв з проханням не виїжджати в таку погоду без потреби й утриматися від небезпечних маневрів на дорогах.

Ми також писали про те, що в Харкові натовп підлітків напав на перехожого, який повертався додому ввечері на Баварії. Відео розправи записав один з випадкових свідків, і незабаром воно з'явилося в мережі.

Нагадаємо, ДТП на Харківщині забрала п'ять життів.

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