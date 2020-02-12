Харків'яни нарешті дочекалися снігу і тепер активно діляться в мережі фотографіями
Вчора, 11 лютого, і сьогодні місто продовжує засипати снігом, який ближче до обіду змінився на мокрий сніг, передає Politeka.
Плюсова температура вдень призвела до того, що мокрий сніг налипає, в результаті чого суттєво ускладнився рух транспортом по вулицях міста.
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У групі «Наш Харків» користувачі опублікували знімки, демонструють, що відбувається на Південному вокзалі. Як помітно на фото, через хуртовину істотно погіршилася видимість.
Через кашу на дорогах зріс ризик дорожньо-транспортних пригод, тому рятувальники просять водіїв дотримуватися правил дорожнього руху й утриматися від маневрів.
В мережі користувачі нарікають на те, що на вулицях замало комунальної техніки для розчистки снігу.
Пориви вітру до 15-20 метрів ускладнили і без того непросту ситуацію. Через негоду п'ять районів Харківщини залишилися без світла на кілька годин. Не пощастило мешканцям Люботина, Мерефи, а також окремих населених пунктів у Харківському, Валківському, Нововодолазькому, Зміївському та Красноградському районах, всього – близько 5600 абонентів.
Тим часом синоптики попереджають про те, що найближчим часом поліпшення погоди чекати не варто. 13 лютого продовжить йти сніг з дощем. Температура повітря коливатиметься від одного градуса тепла до чотирьох градусів морозу. Вітер західний, з поривами до 7-12 м/с. Хуртовина, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледь.
У п'ятницю, 14 лютого, у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології прогнозують припинення опадів. При цьому на дорогах збережеться ожеледиця.
Нагадаємо, погода влаштує харків'янам випробування на міцність.
Як повідомляла Politeka, у центр Харкова стягнуть поліцію й обмежать рух транспорту.
Також Politeka писала, що температурні гойдалки доб'ють українців.