Військовослужбовець Національної гвардії України затриманий ФСБ на території Російської Федерації

Про це повідомляє Depo.Харків з посиланням на джерела в правоохоронних органах. Солдату інкримінують нібито незаконний перетин кордону.

За інформацією Східного оперативно-територіального об'єднання НГУ, солдат, який служив за контрактом у військовій частині №3017 у Харкові, з 15 по 29 січня перебував у щорічній основній відпустці і повинен був повернутися в стрій 30 січня.

Проте 3 лютого у військову частину надійшла інформація від Східного оперативно-територіального об'єднання НГУ про те, що 22 січня прикордонна служба ФСБ надіслала факсом повідомлення, згідно з яким 22-річний український військовослужбовець був затриманий за «порушення режиму державного кордону РФ». При цьому у нього не було при собі документів, що посвідчують особу.

Через шість днів після затримання, 28 січня, російська сторона повідомила, що стосовно українського солдата порушили кримінальну справу.

Раніше ми розповідали про те, що російські окупанти створили в анексованому Криму таке, що навіть страшно вийти на вулицю. Виявилося, що ФСБ в будь-який момент можуть навіть за лайк або публікацію в мережі, яка їм не сподобалася, викликати кримчанина на розмову.

Про це розповів лідер кримсько-татарського національного руху Мустафа Джемілєв.

За його словами, люди настільки залякані, що навіть бояться заговорити на важливі теми, всі їх розмови звелися лише до побутових питань. А російські спецслужби тим часом стежать за інтернетом і викликають людей за «неугодні» лайки і репости.

Нагадаємо, харківський слідчий злив росіянам секретну інформацію.

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