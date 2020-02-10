Військовослужбовець Національної гвардії України затриманий ФСБ на території Російської Федерації

Про це повідомляє Depo.Харків з посиланням на джерела в правоохоронних органах. Солдату інкримінують нібито незаконний перетин кордону.

За інформацією Східного оперативно-територіального об'єднання НГУ, солдат, який служив за контрактом у військовій частині №3017 у Харкові, з 15 по 29 січня перебував у щорічній основній відпустці і повинен був повернутися в стрій 30 січня.

Проте 3 лютого у військову частину надійшла інформація від Східного оперативно-територіального об'єднання НГУ про те, що 22 січня прикордонна служба ФСБ надіслала факсом повідомлення, згідно з яким 22-річний  український військовослужбовець був затриманий за «порушення режиму державного кордону РФ». При цьому у нього не було при собі документів, що посвідчують особу.

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Через шість днів після затримання, 28 січня, російська сторона повідомила, що стосовно українського солдата порушили кримінальну справу.

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Раніше ми розповідали про те, що російські окупанти створили в анексованому Криму таке, що навіть страшно вийти на вулицю. Виявилося, що ФСБ в будь-який момент можуть навіть за лайк або публікацію в мережі, яка їм не сподобалася, викликати кримчанина на розмову.

Про це розповів лідер кримсько-татарського національного руху Мустафа Джемілєв.

За його словами, люди настільки залякані, що навіть бояться заговорити на важливі теми, всі їх розмови звелися лише до побутових питань. А російські спецслужби тим часом стежать за інтернетом і викликають людей за «неугодні»  лайки і репости.

Нагадаємо, харківський слідчий злив росіянам секретну інформацію.

Як повідомляла Politeka, СБУ ліквідувала підрозділ спецслужб РФ.

Також Politeka писала, що російського силовика впіймали у Львові: «Боявся за родину».