Здача в оренду квартири іноземцям обернулася для харків'ян великими неприємностями
Про інцидент, що стався в обласному центрі, написали в групі «Наш Харків», передає Politeka.
Згідно з опублікованою інформацією, харків'яни здали в оренду житло двом вихідцям з Африки. Однак замість двох людей там проживала ціла юрба народу і «вбила» квартиру.
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Коли господарі вирішили спровадити гостей з сонячного континенту, то нарвалися на великі неприємності.
«Хамили, грубили, погрожували, з допомогою копів їх вдалося вигнати, тепер він, і його нібито посольство загрожують купою проблем», – йдеться у повідомленні.
Тут же скріни листування з братом одного з квартирантів, який вибухнув образами і погрозами за поширення «конфіденційної інформації». Як видно з повідомлень, він не соромиться у виразах.
У коментарях більшість користувачів відреагували в стилі «самадуравинна», зазначивши, що господарі квартири хотіли заробити на іноземцях, оскільки ті платять набагато більше за знімне житло, ніж співвітчизники. Щоправда, є й ті, хто зазначає, що колір і національність не є головними показниками людської непорядності. Мовляв, подібних товаришів вистачає всюди.
«Жадібність покарана. Захотілося баблішка зрубати – отримаєте», «орендодавці знають, у який стан призводять житло н**ри, а**би й інші "гості". Але бажання зрубати баблішка (а «вони» платять більше, ніж українці) перемогло варіант отримати за підсумком будку під ремонт», «Рішення є - не здавати житло вихідцям з Африки», «Якщо людина л.. ,то на колір шкіри це не впливає», «Знаючи розцінки на оренду житла для іноземців, сама винна», «А може все таки життєва необхідність, а не жадібність, змушує людей здавати житло?», – пишуть під публікацією.
Нагадаємо, квартирант позбавив життя пенсіонера на Харківщині.
Як повідомляла Politeka, жінку знайшли роздягненою і сильно побитою.
Також Politeka писала, що у Харкові розстріляли двох людей біля супермаркету.