Автокрадії в Харкові працюють не покладаючи рук

Як саме вони орудують, зафіксувала одна з камер відеоспостереження в провулку Костюринському біля торгового центру «Палладіум».

Відповідний запис опублікували в групі «Харків 1654».

На кадрах видно, як чоловік спортивної статури підходить до кожної з припаркованих машин, уважно дивиться всередину, а потім з однієї з них витягує сумку, розбивши заднє скло автомобіля ліктем.

За словами потерпілих, у сумці були документи, в тому числі особисті на ім'я Фаріза Велієва, два закордонні паспорти. Всіх, хто щось бачив або знає, на умовах анонімності просять повідомити за телефоном 066 104 74 52.

2 февраля приблизительно в 22.00 на переулке Костюринском возле ТЦ Палладиум разбили стекло в машине и вытащили сумку с документами, паспорт, два загран паспорта и личные документы на имя Велиев Фариз. Если кто его узнал, сообщите по телефону 066 104 74 52. Анонимность гарантируем. Gepostet von Харьков 1654 am Donnerstag, 6. Februar 2020

В коментарях одні користувачі розмірковують з точки зору, що жертва пограбування винна сама, мовляв, хто ж залишає сумку з документами в салоні. Інші з власного досвіду розповідають, що, як правило, злодії викидають документи, і залишається чекати, поки хтось знайде і повідомить. А один з користувачів, який працює у фірмі, що займається заміною автоскла, констатує: подібні випадки в Харкові – далеко не рідкість:

«Можу дати пораду такий же потерпілий. Не звертайте увагу, якщо будуть телефонувати і пропонувати за гроші повернути документи після оплати на карту», «Сьогодні з колегою знайшли документи (не Ваші), через соц. мережі знайшли власника, номер телефону, (з коментаря від 2010 року). Додзвонилися і домовилися як передати документи, без будь-якої оплати. Теж жертва такого виродка. Документи лежали просто на дереві. Так що чекайте, знайдуть. Але не ведіться на будь-які обміни», «Товариші, ви ж розумієте немає людей. Значить, цей козел постійно там промишляє. Зробіть з друзями в машині засідку і вислідкцйте день-два», «Ми робимо заміну автоскла в Харкові. Так от з бічними вибитими шибками їдуть щодня. Географія зломів по місту обширна».

Раніше ми писали про те, що в Харкові автозлодії масово «раззувають» машини, а також крадуть акумулятори і вміст салонів.

Нагадаємо, в Україні влаштували масове полювання на водіїв з «особливим» авто.

Як повідомляла Politeka, викрадач перетворив авто харків'янина в купу згорілого металу

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