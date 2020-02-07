На Харківщині тривають пошуки неповнолітньої Олени Калашник, яка 1 лютого пішла з дому з хлопцем і досі не повернулася

Дівчина 2006 року народження, яка проживає в селищі Ольшани Дергачівського району, відключила телефон і з'являється в мережі лише на короткий час, після чого знову пропадає, передає KHARKIV Today.

Як вдалося дізнатися журналістам видання, Олена пішла з 20-річним хлопцем. Пару бачили в Харкові і Пісочині, але в поліції припускають, що зараз вони перебувають в обласному центрі.

За словами співробітника Ювенальної превенції ГУ НП в Харківській області Дмитра Романюка, у хлопця з собою немає телефону. Сім-карту він періодично вставляє в телефон Олени і так дзвонить, але сам слухавку не бере. Підлітка і хлопця бачили в районі Левади і Холодної гори, однак на момент приїзду правоохоронців пара вже встигла піти.

Друзі і знайомі не кажуть, де можуть ховатися втікачі. Правоохоронці сподіваються «дотиснути» їх і дізнатися про місцезнаходження Олени. Тим більше, що зараз на вулиці холодно, значить, дівчина з хлопцем ховаються у когось на квартирі.

Відомо лише, що перед тим, як піти в «вільне плавання», закохані вдалися до крадіжки, потягнув у бабусі 500 гривень, а у матері дівчини – 1600. Молодий чоловік постійного місця роботи не має, так що цих грошей їм вистачить ненадовго.

Романюк припускає, що, найімовірніше, зараз пара може перебувати в районі станцій метро «Холодна гора», «Проспект Гагаріна» і Баварії.

Прикмети Олени Калашник: зріст близько 170 сантиметрів, середньої статури, довге руде волосся, блакитні очі.

Була одягнена в чорне пальто з білим малюнком, джинси та чорні кросівки. Дівчинка може перебувати з молодим чоловіком віком 20-21 рік, зріст 170-180 сантиметрів, з овальним обличчям і темним волоссям.

Всім, кому відома інформація про їх місцезнаходження, прохання зателефонувати за номерами (063) 542-93-04 (Дмитро Романюк, Ювенальна превенція), (057) 632-08-88 (чергова частина Дергачівського відділення поліції) або 102.

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