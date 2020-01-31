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В Україні почали вживати превентивні заходи, щоб у разі чого бути готовими до появи інфекції, і Харківщина не стала винятком.

Як повідомляє видання Depo.Харків, в області витратять 500 мільйонів гривень на закупівлю додаткових медичних препаратів для дитячої та дорослої інфекційних лікарень, засоби індивідуального захисту, матеріал для діагностики і так далі.

У ХОДА розповіли, що в першу чергу закуповуються засоби для захисту медичних працівників (костюми, маски), а також ліки – антибактеріальні та противірусні препарати.

«Отримаємо 200 масок-респіраторів, кілька тисяч звичайних масок, понад тисячу рукавичок тощо», – поінформував директор КНП «Харківська обласна клінічна інфекційна лікарня» Павло Нартов.

Він додав, що в лікарні вже підготовлені 15 боксованных палат і чотири бокси реанімації для надання допомоги одночасно восьми тяжкохворим.

За словами керівника дитячої інфекційної лікарні Дмитра Кухаря, вони також отримають матеріали для індивідуального захисту, необхідне обладнання та ліки. Крім того, купується діагностичний матеріал, з допомогою якого в ПЛР-лабораторії закладу можливо діагностувати коронавірус.

«Лабораторний діагностикум для виділення грипу у нас є – запас на приблизно 200 осіб. Також у 2019 році ми отримали з Центру грипу з Києва АмпліСенс на 50 досліджень на коронавірус. Він не визначає окремі типи вірусу, але нам важливо на початку визначити в цілому: є коронавірус чи немає», – пояснив Кухарь журналістам.

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