Ремонту тут не було дуже давно

Поки міські влада витрачає десятки мільйонів на нові фонтани та лавочки, у Харкові є місця, куди, схоже, чиновники мерії давно не заглядали

Зокрема, це – підземний перехід на станції метро «23 Серпня». Стан переходу очевидці показали в групі «Брутальний Харків», опублікувавши кілька фотографій, передає Politeka.

«Повільно, але впевнено ст. м. «23 Серпня» перетворюється на труху...», – підписав автор серію.

На знімках – дійсно дуже сумна картина: на колонах – іржа на мармурі через постійне протікання води, рожева плитка на стінах місцями відбита, і замість неї – величезні сірі залисини. Не в кращому стані і вціліле облицювання: на ньому пошкоджено глянсове покриття, воно брудне і змальоване. Вишенька на торті – облізла фарба на поручнях сходів.

Раніше ми розповідали про те, що на продовження третьої лінії метро Харків отримає 160 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку.

За умовами кредитного договору, місто буде погашати кредит частинами раз на півроку протягом 25 років. Перший транш погашення позики запланований на 20 квітня 2022 року, останній – на 20 жовтня 2042 року.

У Харкові планують побудувати станції метро «Державінська» і «Одеська», а також електродепо «Олексіївське» потужністю 100 вагонів зі з'єднувальною гілкою до третьої лінії метро.

Ми також писали, що харків'яни зажадали від міської влади навести порядок у підземному переході станції метро «Студентська». Відповідна петиція з'явилася на сайті мерії. За словами автора, бомжі «окупували» підлогу і сходи в підземці. Вони не тільки ночують тут, але і справляють природні потреби.

Нагадаємо, харків'янин оголосив війну МАФам у метро: «Для цього існують спеціальні місця».

Як повідомляла Politeka, українців обурила вагітна з сигаретою в метро.

Також Politeka писала, що харківським автовласникам ще більше ускладнять життя: «об'їжджайте».