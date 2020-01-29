Не встигли харків'яни оговтатися від обвалення мосту на Окружній і його піврічного ремонту, як на черзі – нова напасть

У телеграм-каналі «Х***ий Харків» опублікували фото моста біля «Лоску».

«Схоже, наступний в черзі на руйнування», – йдеться в підписы до знімків.

На кадрах – обочини мосту, в яких зяють пристойні діри. Вночі в таких можна підвернути ногу. Якщо проблему не вирішать найближчим часом, не виключено нова НП на мосту.

Нагадаємо, 25 серпня шляхопровід на Окружній під Харковом частково обвалився після того, як по ньому проїхала перевантажена фура з бетоном. Його закрили на ремонт до кінця року. У 20-их числах грудня його помпезно відкрили, але вже незабаром попередили, що ремонт тимчасовий, і в 2020 році буде капітальний ремонт об'єкта.

За інформацією Служби автодоріг, після ремонту проїжджати по мосту дозволено вантажівкам вагою не більше 20 тонн.

Раніше ми писали, що автомобільний міст у селищі Кочеток Чугуївського району також сигналізує про те, що ремонт тут був би дуже незайвим.

Стан шляхопроводу показали представники ОСН «Громадський контроль», які зафіксували безліч руйнувань покриття та залізо-бетонних конструкцій. Як видно на опублікованих у Фейсбуці фотографіях, стан мосту дійсно вселяє серйозні побоювання: щілини шириною в долоню, тріщини на опорах, іржаві перекриття, бетон, що обвалюється.

Нагадаємо, фура з піском впала з мосту під Харковом.

Як повідомляла Politeka, міст обвалився на проїжджаючі автомобілі в Києві.

Так само Politeka писала, що новий міст повністю перекрили в Дніпрі.