Не встигли харків'яни оговтатися від обвалення мосту на Окружній і його піврічного ремонту, як на черзі – нова напасть
У телеграм-каналі «Х***ий Харків» опублікували фото моста біля «Лоску».
«Схоже, наступний в черзі на руйнування», – йдеться в підписы до знімків.
На кадрах – обочини мосту, в яких зяють пристойні діри. Вночі в таких можна підвернути ногу. Якщо проблему не вирішать найближчим часом, не виключено нова НП на мосту.
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Нагадаємо, 25 серпня шляхопровід на Окружній під Харковом частково обвалився після того, як по ньому проїхала перевантажена фура з бетоном. Його закрили на ремонт до кінця року. У 20-их числах грудня його помпезно відкрили, але вже незабаром попередили, що ремонт тимчасовий, і в 2020 році буде капітальний ремонт об'єкта.
За інформацією Служби автодоріг, після ремонту проїжджати по мосту дозволено вантажівкам вагою не більше 20 тонн.
Раніше ми писали, що автомобільний міст у селищі Кочеток Чугуївського району також сигналізує про те, що ремонт тут був би дуже незайвим.
Стан шляхопроводу показали представники ОСН «Громадський контроль», які зафіксували безліч руйнувань покриття та залізо-бетонних конструкцій. Як видно на опублікованих у Фейсбуці фотографіях, стан мосту дійсно вселяє серйозні побоювання: щілини шириною в долоню, тріщини на опорах, іржаві перекриття, бетон, що обвалюється.
Нагадаємо, фура з піском впала з мосту під Харковом.
Як повідомляла Politeka, міст обвалився на проїжджаючі автомобілі в Києві.
Так само Politeka писала, що новий міст повністю перекрили в Дніпрі.