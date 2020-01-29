На Харківщині зловмисник спробував обікрасти два кіоски, скориставшись зброєю

Інцидент стався близько трьох годин ночі в Краснограді, повідомляє Politeka з посиланням на прес-службу ГУ Нацполиції в Харківській області.

За інформацією правоохоронців, чоловік хотів обнести два торговельні кіоски. Він почав вимагати у продавців гроші, а коли слова не подіяли, зробив кілька пострілів по МАФах.

Не отримавши бажаного, він зник з місця злочину.

Як розповіла одна з продавщиць, зловмисник був у балаклаві, тому опізнати його не представляється можливим.

Поліція, яка приїхала на виклик, виявила гільзи і гумові кулі.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 187 КК України («розбій»). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Зараз з'ясовуються всі обставини нападу і ведуться пошуки людини, причетної до скоєння злочину.

Раніше ми писали про те, що в Харкові у храмі святих Жон-Мироносиць неадекват влаштував переполох: він взявся трощити ікони і свічники. Присутні в цей момент інші парафіяни швидко втихомирили хулігана за допомогою газового балончика і викликали правоохоронців.

Пізніше з'ясувалося, що 34-річний чоловік має психічні розлади й раніше вже потрапляв у поле зору поліції.

У жовтні 2018 року неподалік митного поста «Гоптівка» він погрожував підірвати себе в автомобілі таксі. Тоді за розпорядженням керівництва обласного главку поліції в дію був введений спеціальний план «Грім». Після переговорів правоохоронцям вдалося відкрити машину і затримати чоловіка. Ніяких вибухових речовин або пристроїв при ньому виявлено не було. У пакеті, де, нібито, знаходилася вибухівка, поліцейські виявили літературу на релігійну тематику. Правопорушника примусово госпіталізували в психіатричну лікарню.

Нагадаємо, п'яний українець схопився за рушницю.

Як повідомляла Politeka, напад на збройний магазин обернувся великими втратами.

Також Politeka писала, що перестрілка в Харкові обростає таємничими деталями, сліди ведуть до Росії.