На Харківщині зловмисник спробував обікрасти два кіоски, скориставшись зброєю
Інцидент стався близько трьох годин ночі в Краснограді, повідомляє Politeka з посиланням на прес-службу ГУ Нацполиції в Харківській області.
За інформацією правоохоронців, чоловік хотів обнести два торговельні кіоски. Він почав вимагати у продавців гроші, а коли слова не подіяли, зробив кілька пострілів по МАФах.
Не отримавши бажаного, він зник з місця злочину.
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Як розповіла одна з продавщиць, зловмисник був у балаклаві, тому опізнати його не представляється можливим.
Поліція, яка приїхала на виклик, виявила гільзи і гумові кулі.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 187 КК України («розбій»). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
Зараз з'ясовуються всі обставини нападу і ведуться пошуки людини, причетної до скоєння злочину.
Раніше ми писали про те, що в Харкові у храмі святих Жон-Мироносиць неадекват влаштував переполох: він взявся трощити ікони і свічники. Присутні в цей момент інші парафіяни швидко втихомирили хулігана за допомогою газового балончика і викликали правоохоронців.
Пізніше з'ясувалося, що 34-річний чоловік має психічні розлади й раніше вже потрапляв у поле зору поліції.
У жовтні 2018 року неподалік митного поста «Гоптівка» він погрожував підірвати себе в автомобілі таксі. Тоді за розпорядженням керівництва обласного главку поліції в дію був введений спеціальний план «Грім». Після переговорів правоохоронцям вдалося відкрити машину і затримати чоловіка. Ніяких вибухових речовин або пристроїв при ньому виявлено не було. У пакеті, де, нібито, знаходилася вибухівка, поліцейські виявили літературу на релігійну тематику. Правопорушника примусово госпіталізували в психіатричну лікарню.
Нагадаємо, п'яний українець схопився за рушницю.
Як повідомляла Politeka, напад на збройний магазин обернувся великими втратами.
Також Politeka писала, що перестрілка в Харкові обростає таємничими деталями, сліди ведуть до Росії.