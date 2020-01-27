У Харкові невідомі обікрали дівчину з інвалідністю, позбавивши її дорогої коляски

Про це сама постраждала Ірина Сорока повідомила у Фейсбуці, передає Politeka.

За словами дівчини, 27 січня на Одеській у період з 7:00 до 10:15 злодії поцупили її візок з електроприводом MEYRA Ichair MC Basic 1.609.

«Підкажіть, кому він міг знадобитися? Що з ним можуть далі робити? Куди звертатися? І що далі робити?... Не можу навіть уявити, навіщо таке робити. Ким треба бути, щоб скоїти такий вчинок. Я в шоці... Складно навіть щось писати. Тільки трусить усю всередині і сльози на очі навертаються...», – зазначає Іра.

За словами дівчини, вона одразу ж викликала поліцію, а також просить у всіх небайдужих допомоги в пошуках вкраденої речі.

В коментарях потерпіла додала, що коляска важить 90 кілограмів, і її залишали в під'їзді, вішаючи на неї замок, щоб не тягнути по сходинках на знімну квартиру. Вона сама була не в захваті від такого варіанту, але іншого у неї не було, та й тривалий час все було добре.

Якщо хтось щось бачив або знає, він може написати на сторінку Іри в соцмережі.

У коментарях користувачі почали втішати жертву підлих злодіїв і давати поради.

«Ірочка,зирочка!!не переживай!!Жива,здорова - найголовніше!! Дай бог і коляска знайдеться. Інтернет така штука - все бачить, все знає! Буде все добре!!!», «Дивіться оголошення в інтернеті про продаж инвал.коляски. Сволота продають крадуть і продають инвал.коляски . Десь від 5 000 гр до 10.000 грн. У мене так було: віддала инвал.коляску безкоштовно, типу з АТО, а потім на ОЛХ варто продається. Саме моя з тими подряпинами », «Люди зараз неправильні. У мене один раз з рюкзака в трамваї мобілу витягли і в електричці рюкзак повністю зняли», «Ось мерзоти, нічого святого, тримайся, думаю, все буде добре», «З двору 2 коляски вкрали. Викликав поліцію знайшли одну коляску оскільки вона вже 8 років у них на складі десь валяється. Я про неї вже і забув», «Боже, яка підлість, у мене теж дочка інвалід, і я знаю, як це важливо, адже це ноги інваліда, який гріх, вже немає нічого святого», – пишуть під публікацією.

Раніше ми писали про те, що у молодої мами в дитячій поліклініці вкрали дорогу коляску, поки вона була у лікаря з дитиною. Пізніше жінка побачила її в ломбарді і зіткнулася з проблемами, спробувавши повернути своє майно.

Нагадаємо, харківські закладчики допекли жителів до живого, з'явилося попередження.

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