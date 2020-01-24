24-річний співробітник правоохоронних органів став жертвою цинічного грабіжника в Харкові

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прес-службу ГУ Нацполиції в Харкьовской області.

За інформацією правоохоронців, все сталося вночі, коли поліцейський сектора патрульної поліції в аеропорту «Харків» повертався додому.

Недалеко від будинку, де він живе, на нього напав невідомий. Зловмисник завдав йому кілька ударів по голові. Коли коп опинився на землі, нападник зірвав з його плеча барсетку і витягнув з кишені куртки телефон.

Потерпілий повідомив про напад, і вже незабаром для пошуків грабіжника були задіяні оперативники Харківського управління ДВБ НПУ, відділу кримінальної поліції і слідчі поліції Московського відділу поліції ГУНП у Харківській області.

В результаті вони затримали 24-річного підозрюваного, жителя Харкова. У його квартирі провели санкціонований обшук.

Затриманий зізнався, що вкрадений у поліцейського мобільний телефон він здав у ломбард, а банківські картки, службове посвідчення працівника поліції, поліцейський жетон та інші документи підпалив у лісосмузі біля автозаправки.

На зазначеному підозрюваному місці працівники поліції виявили залишки вкраденого зловмисником майна капрала поліції.

Зараз готується оголошення про підозру затриманому. До суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу. Якщо провину харків'янина доведуть у суді, йому загрожує від чотирьох до шести років позбавлення волі.

Раніше ми писали про те, що харківського слідчого підозрюють у торгівлі інформацією з обмеженим доступом. Підозрюваний збував дані щодо осіб, які зберігаються і обробляються в автоматизованій підсистемі «Риск» ІТС АПК «Гарт-1», бази даних «Аркан», «Армор» та інших, створених і захищених у відповідності з чинним законодавством.

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