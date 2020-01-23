Більше трьохсот чоловік всю ніч розшукували зниклу 10-річну дівчинку на Харківщині

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прес-службу ГУ Нацполиції в Харківській області.

За інформацією правоохоронців, останній раз мешканку Таранівки Зміївського району Харківщини бачили опів на п'яту вечора 22 січня, коли дівчинка виходила зі шкільного автобуса. Однак вдома вона так і не з'явилася.

Перелякана матір дитини, не дочекавшись дочки, близько сьомої години вечора подзвонила в поліцію і заявила про зникнення дівчинки.

На пошуки по тривозі підняли співробітників п'яти відділів поліції районів Харківщини, військовослужбовців Національної гвардії України, кінологічну службу та курсантів Харківського національного університету внутрішніх справ. Долучилися і місцеві жителі, а також мисливці, які скористалися тепловізорами.

Як зазначили в поліції, населений пункт є досить великим, в ньому близько трьох тисяч дворів, а протяжність – майже 11 кілометрів. Більше того, з усіх сторін село оточене лісом, що значно ускладнювало пошуки дівчинки.

Люди всю ніч прочісували місцевість, заходили в кожен дім і спілкувалися з місцевими жителями, проте все було безрезультатно.

І тільки вранці 23 січня дівчинку вдалося знайти. Як виявилося, школярка перебувала у будинку 83-річної жінки. За словами пенсіонерки, дитину вона знайшла біля свого двору і забрала до себе.

Пропажу повернули батькам. Як розповів начальник Зміївського відділу поліції Роман Горбунов, дівчинка виховується у багатодітній родині, де, крім неї, ще четверо дітей у віці від одного до семи років. Батьки характеризуються позитивно і ніде на обліку не перебувають.

Горбунов запевнив, що до дорослих членів родини не будуть застосовуватися санкції.

«Навпаки, хотілося б привернути увагу громадськості та соціальних служб до даної сім'ї, адже через безробіття ці люди опинилися в складних життєвих умовах», – зазначив він і попросив підтримки відповідних служб, щоб сприяти належній соціальній адаптації цієї сім'ї.

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