Більше трьохсот чоловік всю ніч розшукували зниклу 10-річну дівчинку на Харківщині
Про це повідомляє Politeka з посиланням на прес-службу ГУ Нацполиції в Харківській області.
За інформацією правоохоронців, останній раз мешканку Таранівки Зміївського району Харківщини бачили опів на п'яту вечора 22 січня, коли дівчинка виходила зі шкільного автобуса. Однак вдома вона так і не з'явилася.
Перелякана матір дитини, не дочекавшись дочки, близько сьомої години вечора подзвонила в поліцію і заявила про зникнення дівчинки.
Горбунов похвалився шикарним відпочинком з Осадчою, мережа кипить: «Живуть же люди...»
Роздягнена екс-ВІА Гра задерла ноги і застигла в пікантній позі: "Кокоси ми вже бачили"
Зірка "95 Кварталу" спустила плаття і похвалилася ідеальним тілом без білизни: "Чарівна"
"Чорний ящик" розкрив таємницю катастрофи в Ірані: відео, яке пояснює все
На пошуки по тривозі підняли співробітників п'яти відділів поліції районів Харківщини, військовослужбовців Національної гвардії України, кінологічну службу та курсантів Харківського національного університету внутрішніх справ. Долучилися і місцеві жителі, а також мисливці, які скористалися тепловізорами.
Як зазначили в поліції, населений пункт є досить великим, в ньому близько трьох тисяч дворів, а протяжність – майже 11 кілометрів. Більше того, з усіх сторін село оточене лісом, що значно ускладнювало пошуки дівчинки.
Люди всю ніч прочісували місцевість, заходили в кожен дім і спілкувалися з місцевими жителями, проте все було безрезультатно.
І тільки вранці 23 січня дівчинку вдалося знайти. Як виявилося, школярка перебувала у будинку 83-річної жінки. За словами пенсіонерки, дитину вона знайшла біля свого двору і забрала до себе.
Пропажу повернули батькам. Як розповів начальник Зміївського відділу поліції Роман Горбунов, дівчинка виховується у багатодітній родині, де, крім неї, ще четверо дітей у віці від одного до семи років. Батьки характеризуються позитивно і ніде на обліку не перебувають.
Горбунов запевнив, що до дорослих членів родини не будуть застосовуватися санкції.
«Навпаки, хотілося б привернути увагу громадськості та соціальних служб до даної сім'ї, адже через безробіття ці люди опинилися в складних життєвих умовах», – зазначив він і попросив підтримки відповідних служб, щоб сприяти належній соціальній адаптації цієї сім'ї.
Нагадаємо, у Чугуєві безслідно зникла 16-річна Анжеліка Бондаренко.
Як повідомляла Politeka, російський мільйонер влаштував схованку у собачій будці і жорстко поплатився.
Також Politeka писала, що під Харковом знайшли зниклу школярку, але було вже пізно, з'явилися подробиці фатального дня.