Поспішна купівля автомобіля обернулася для дівчини великими неприємностями

Про те, як стала жертвою автомобільного афериста, користувач на ім'я Кароліна розповіла в групі «Типовий Харків», розмістивши тут же фото зловмисника.

За словами автора, два тижні тому вони купили автомобіль, як потім виявилося, крадений і з підробленим техпаспортом.

«Покупка була за дорученням, оскільки того дня МРЕВ не працювало. Істота веде себе дуже впевнено, що не викликає ніяких підозр до його особистості! Питання: як нотаріус міг за явно підробним паспортом виписати довіреність, залишається відкритим…», – розповідає потерпіла.

В результаті аферист отримав 20 тисяч доларів, машину, яка значилася в угоні, відправили на штрафмайданчик і збираються повернути законному власникові, у якого «продавець» викрав її.

Кароліна також пише, що цей чоловік працює з подільником, разом беруть задатки за автомобілі.

У коментарях користувачі відразу ж звинуватили потерпілу в тому, що «сама винна», оскільки ніхто машину по довіреності не купує. Мовляв, для початку треба було перевірити її.

У свою чергу вона відповіла всім злостивцям, що перед покупкою вони дзвонили в салон KIA, де їм підтвердили, що така машина дійсно є, хто її купував, який пробіг та інше. Збігалися колір, комплектація авто, ім'я та прізвище власника. Також, додала Кароліна, транспортний засіб пробили по базах.

«Вона не була ні в угоні, ні в розшуку, ні в кредиті!!! Це був двійник, який був дуже грамотно зроблений, й експертові знадобилося з 11 ранку до 4 дня, що б зрозуміти цей факт!!! І так, я могла забрати машину прямо в МРЕВ!!! і тоді її справжні господарі ніколи б не знайшли», – написала вона, зазначивши, що МРЕВ не несе ніякої відповідальності при первинному огляді.

«Ви можете навіть не знати, що у вас машина-двійник або числиться в угоні, а коли будете продавати, і пощастить, якщо попадеться грамотний експерт, вам повідомлять, що це не ваша машина!», – наголосила Кароліна.

«Проходження експерта та переоформлення авто звело б ризики до мінімуму. У Вас був би ТП на ваше прізвище. І можна було б пред'явити вже претензії до мрев і експертів. А так... Ви вчинили дуже легковажно. І, на жаль, про гроші з імовірністю 99% можна забути. На жаль», «Нотаріус так само вчинив злочин. Зазвичай злочинець і нотаріус (чорний) одна "банда". Необхідно на нотаріуса писати скаргу і заяву в прокуратуру», «за дорученням за 20?????? ще б чесне слово взяли!!!», – пишуть користувачі.

Потерпіла ж просить усіх, хто стикався з цим аферистом або став жертвою подібної махінації, відгукнутися.

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