Закладчики наркотиків і ті, хто їх шукає, так допекли жителя Харкова, що він пригрозив їм розправою
Відеозвернення з'явилося в групі «Харків 1654» у Фейсбуці, передає Politeka.
На записі чоловік емоційно розповів про те, що йому доводиться спостерігати.
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«Моя мама сьогодні перший раз в житті бачила, як ці хлопці-«шукачі скарбів» лазять і дістають свій «скарб» і каже: «Риють землю, як кроти».
Він запитує таких товаришів, як їм не соромно, адже вони – дорослі хлопці.
«Ось я, наприклад, народився в такій країні, де курити і пити соромно, а коли хтось вип'є, то йдуть додому, щоб люди не бачили… А наркоманити або ось так лазити – це проклята людина. Там навіть сім'я карає за це. А ви себе настільки не поважаєте, лазите прилюдно, на дитячих місцях, у громадських місцях це все ховаєте, і у вас немає нічого святого. Люди, отямтеся».
У разі, якщо розмови по-хорошому не допоможуть, він гарантує при особистій зустрічі донести потрібну інформацію «через печінку».
Серед харків'ян запис викликав неоднозначну реакцію.
«Так, це біда!!!», «Ліцензію на відстріл нариків у маси! Підтримую тебе автор, але будь обережним, бо можуть і увіткнути від удару в печінку. Особисто мені на шляху прямування, проти цих моральних виродків допомагає газовий балон - це скоротить до мінімуму фізичне насильство і наслідки!», «З ким ти зібрався словами розмовляти?! Це не люди... Це як пухлина, яку треба просто вирізати і все», «безсмертный чи що??? Спробуй зупини нарика на кумарі, коли він ледве знайшов ті гроші, а потім не може знайти в тій землі, де інші дибіли її засунули. Борються з причиною, а не з наслідком. Повиступай так з тими, хто кришує цей жах», – пишуть люди під відео.
Раніше ми розповідали про те, що харківські підлітки влаштували масовий погром у місті. У мережі з'явився запис свавілля. На відео потрапило, як один з хлопців відламав двірник на припаркованій у дворі будинку машині, а потім, побачивши, що їх знімають, найменший з компанії почав бити скло автомобіля автора відео двірником.
Нагадаємо, маленьких харків'ян чекають небезпечні "подарунки" на дитячих майданчиках.
Як повідомляла Politeka, поліція накрила інтернет-магазин по торгівлі наркотиками.
Також Politeka писала, що у Харкові знайшли управу на торговців наркотиками.