Закладчики наркотиків і ті, хто їх шукає, так допекли жителя Харкова, що він пригрозив їм розправою

Відеозвернення з'явилося в групі «Харків 1654» у Фейсбуці, передає Politeka.

На записі чоловік емоційно розповів про те, що йому доводиться спостерігати.

"Не дойдет через голову - дойдет через печень" Обращение ко всем закладчикам и кладоискателем. Gepostet von Харьков 1654 am Sonntag, 19. Januar 2020

«Моя мама сьогодні перший раз в житті бачила, як ці хлопці-«шукачі скарбів» лазять і дістають свій «скарб» і каже: «Риють землю, як кроти».

Він запитує таких товаришів, як їм не соромно, адже вони – дорослі хлопці.

«Ось я, наприклад, народився в такій країні, де курити і пити соромно, а коли хтось вип'є, то йдуть додому, щоб люди не бачили… А наркоманити або ось так лазити – це проклята людина. Там навіть сім'я карає за це. А ви себе настільки не поважаєте, лазите прилюдно, на дитячих місцях, у громадських місцях це все ховаєте, і у вас немає нічого святого. Люди, отямтеся».

У разі, якщо розмови по-хорошому не допоможуть, він гарантує при особистій зустрічі донести потрібну інформацію «через печінку».

Серед харків'ян запис викликав неоднозначну реакцію.

«Так, це біда!!!», «Ліцензію на відстріл нариків у маси! Підтримую тебе автор, але будь обережним, бо можуть і увіткнути від удару в печінку. Особисто мені на шляху прямування, проти цих моральних виродків допомагає газовий балон - це скоротить до мінімуму фізичне насильство і наслідки!», «З ким ти зібрався словами розмовляти?! Це не люди... Це як пухлина, яку треба просто вирізати і все», «безсмертный чи що??? Спробуй зупини нарика на кумарі, коли він ледве знайшов ті гроші, а потім не може знайти в тій землі, де інші дибіли її засунули. Борються з причиною, а не з наслідком. Повиступай так з тими, хто кришує цей жах», – пишуть люди під відео.

Раніше ми розповідали про те, що харківські підлітки влаштували масовий погром у місті. У мережі з'явився запис свавілля. На відео потрапило, як один з хлопців відламав двірник на припаркованій у дворі будинку машині, а потім, побачивши, що їх знімають, найменший з компанії почав бити скло автомобіля автора відео двірником.

Масельского. Беспредел малолеток. ⠀ Малолетка сначала отломал дворник на одной машине, потом они увидели, что их снимают на телефон и самый мелкий начал бить стекло нашей машины дворником. Потом пока муж начал отгонять одного-двое оббежали машину сзади и разбили фару. Затем самый мелкий начал кидать каменюки в машину и разбил зеркало водительское и погнул крыло. Полиция вызвана. Заявление написано. Давайте сделаем так, чтобы это видео дошло до родителей беспредельщиков!!! Подписаться Gepostet von Харьков 1654 am Donnerstag, 16. Januar 2020

Нагадаємо, маленьких харків'ян чекають небезпечні "подарунки" на дитячих майданчиках.

Як повідомляла Politeka, поліція накрила інтернет-магазин по торгівлі наркотиками.

Також Politeka писала, що у Харкові знайшли управу на торговців наркотиками.