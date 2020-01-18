Під загрозою опинилися життя тисяч харків'ян

Харків'янин, який в 2014 році добровільно вступив у ряди «армії ЛНР» допомагав терористам у зборі інформації для підготовки терактів у рідному місті

Чоловік був командиром взводу розвідки так званої 10-ї окремої артилерійської бригади 2-го армійського корпусу «ЛНР», передає Politeka з посиланням на прес-службу СБУ.

Зловмисник потрапив у поле зору Служби безпеки відразу ж, як приїхав у Харківську область з території Російської Федерації і став збирати інформацію про об'єкти критичної інфраструктури регіону. Особливо бойовика цікавили залізничні колії і станції, Харківський метрополітен, автовокзали.

Більш того, протягом деякого часу він регулярно особисто «оглядав» об'єкти в різних місцях Харківщини.

Як встановили співробітники СБУ, всю зібрані дані чоловік збирався передати терористам «ЛНР», щоб ті в подальшому організували теракти і диверсії на території регіону.

Під час обшуку в будинку підозрюваного в Харкові силовики виявили та вилучили бойову гранату РГН з запалом і тротилову шашку з електродетонатором. Бойовик затриманий, йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину за статтею 258-3 Кримінального кодексу України (участь у діяльності терористичної групи чи терористичної організації).

Зараз тривають слідчі дії.

Раніше ми розповідали, що в Харкові контррозвідка СБУ попередила замах на вбивство одного з колишніх командирів розвідувального підрозділу батальйону ЗСУ, організований спецслужбами РФ. Росіяни завербували харків'янина, який раніше служив в Нацгвардії. Звідти його звільнили за компрометуючих обставин.

Під час короткочасної поїздки в Росію чоловік отримав завдання від кураторів, всі подальші дії узгоджувалися по месенджеру. За вбивство українського розвідника йому було обіцяно винагороду.

Нагадаємо, харківський слідчий злив росіянам секретну інформацію.

Як повідомляла Politeka, СБУ ліквідувала підрозділ спецслужб РФ.

Також Politeka писала, що російського силовика впіймали у Львові: «Боявся за родину».