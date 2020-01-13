Велике сімейство Геннадія Кернеса відмінно відпочило на новорічні свята, причому як сам мер Харкова, так і його діти

Син мера Данило Привалов і його пасинок Родіон Гайсинський вирішили не відставати від батьків і провести свята красиво та подалі від України.

Як передає KHARKIV Today, кохані жінки Данила і Родіона засвітили фото розкішного відпочинку за кордоном.

Так, дружина Привалова Юлія на своїй сторінці в Instagram виклала фото з чоловіком з італійського курорту в місті Мерано. Пара проживала в готелі Palace Merano Espace Henri Chenot, де вартість номера – від 500 до 1800 євро на добу.

Фішка курорту в тому, що тут гостям пропонують оздоровитися і насолодитися СПА-процедурами.

На знімках пара позує в основному за столом або в обідніх халатах.

«І ось я приїхала в Мерано, щоб: 1) здати аналізи 2)зміна картинки 3)відволіктися від усіх домашніх справ 4)тут офігенний спа 5) надихнутися новими рецептами і реалізувати їх у yaro 6)тут є класний цілий поверх з нетрадиційним підходом. На жаль, я не застала в цей раз доктора, заради якої готова приїжджати і закривати очі на недоліки клініки, але добре, що тут є її послідовники», – розповіла підписникам Привалова, яка є автором системи харчування Yaro, заснованої на вегетаріанстві.

До речі, тут же, в Мерано, відпочивали Геннадій Кернес з цивільною дружиною Оксаною Гайсинською і друзями.

А ось у пасинка чиновника, Родіона, відпочинок був значно активнішим і різноманітнішим. Разом зі своєю коханою Анною Егіаз хлопець рвонув у Бразилію. Перше фото з відпочинку з'явилося на сторінці дівчини ще 30 грудня.

Судячи зі знімків, пара подорожувала до водоспадів Ігуасу, літала на параплані, бродила нетрями, дегустувала місцеву кухню і насолоджувалася пейзажами.

Родіон навіть встиг врятувати лінивця, який застряг у рейках.

Раніше ми писали, що Кернес повернувся з Італії, куди літав чартерним рейсом на відпочинок. Італійськими канікулами він насолоджувався з 2 по 10 січня.

Нагадаємо, син Кернеса зірвався з величезної висоти.

Як повідомляла Politeka, пасинок Кернеса зірвав великий куш, харків'ян поставили перед фактом.

Також Politeka писала, що син Кернеса похвалився розкішною подорожжю.