Прогулянки на конях у центрі Харкова багатьох жителів міста допекли не на жарт

На сайті мерії з'явилася петиція з вимогою заборонити вигул тварин. Її автор – Сергій Тимченко, передає Politeka.

Він просить у найкоротші терміни заборонити вигул коней та інших копитних, а також будь-яку підприємницьку діяльність, пов'язану з цим. Харків'янин зазначає, що вигулювати тварин потрібно тільки в передбачених для цього місцях.

«Центр міста, особливо зараз у новорічні свята перетворився в стайню, де тільки на одній площі Свободи на пішохідних частинах щовечора їх збирається більше 20, які справляють тут же свої природні потреби, а також по шляху свого проходження. Тобто в тому числі ділянка від вул. Клочківської по Клочковскому узвозу, Держпрому і всієї сторони парку Шевченка. Вся радість від краси ялинки та прикрас на площі дуже швидко змінюється відразою від всього, що відбувається навколо», – пише він.

Чоловік також просить мерію нагадати поліцейським, павільйон яких розташований на площі, що вони повинні стежити за «беззаконням, яке просто ніхто не помічає».

Зазначимо, що за 10 днів після публікації петиція зібрала 913 підписів. Щоб її розглянули у Кернеса, її повинні підписати не менше п'яти тисяч чоловік.

Раніше ми розповідали про те, що жителі міста втомилися спостерігати засилля осіб без певного місця проживання, які облаштувалися в метро Харкова, і звернулися до влади. Вони вимагали навести порядок в підземному переході станції метро «Студентська». Відповідна петиція з'явилася на сайті мерії.

За словами автора, бомжі «окупували» підлогу і сходи в підземці. Вони не тільки ночують тут, але і справляють природні потреби.

В якості вирішення проблеми пропонується ліквідувати нічліжку якомога швидше, провести санітарну обробку та дезінфекцію переходу і покарати тих, хто відповідає за його санітарний стан, тобто отримує зарплати і премії».

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