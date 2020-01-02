Проблеми з транспортом у перші дні нового року відчули на собі жителі одного з районів Харкова

У групі «Типове ХТЗ» з'явилася фотографія, на якій зображена величезна черга на маршрутку, передає Politeka.

На знімку кілька десятків людей, якщо не сотня, терпляче чекають автобус, щоб поїхати у справах.

«Добрий ранок з Роганської республіки», – підписав знімок автор публікації.

У коментарях люди не приховують того, що перебої з транспортом, особливо в святковий період, – традиційна картина. А мешканці Індустріального району міста і зовсім пропонують відокремити ХТЗ в окрему громаду й вирішити проблему з проїздом. Правда пропозиція, ясна річ, жартівлива. Не обійшлося і без іронії.

«Черга до будиночка діда мороза?», «До саней Санти», «Може, триндюлэй водіям дати, щоб за худобину людей не вважали??? Подіє???», «Дзвоніть на міськ.лінію кабміну 15-45, це безкоштовно», «Свята.... Сидіть вдома.....», «Ви хоч повільно, але все ж таки дочекаєтесь свій транспорт і доїдете, а той, хто чекає маршрутку на наступних зупинках, приречений. Я вчора на зупинці вул. Станкова прочекала цілу годину і не в одну не влізла. Всі маршрутки переповнені», «ХТЗ треба відділятися від Гепи. Організовувати Окрему Територіальну Громаду!(ОТГ) і гнати гепу лісом. Гірше не буде. 300% місця під забудову, під виробництво - завались! Всі податки в громаді. І Тямаш, і Турбінний, і ХТЗ, і Плитковий, і Південкабель, і багато багато чого. Як коти в маслі будемо. А зоряне небо можна за Косіора та Фрунзе, якщо захочемо. Своє тепло, своя вода з Кочетка. Очисних, правда нема!», – пишуть користувачі.

Раніше ми розповідали про те, що харків'яни втомилися давитися в маршрутках і звернулися до влади міста. На сайті мерії з'явилася відповідна петиція.

«Прохання переглянути мою пропозицію з приводу заміни всіх маршруток на автобуси більшої місткості,таких як Богдан, чи Еталон. Через те, що в маршрутки не поміщаються велика кількість людей, людям не зручно стояти багато часу на зупинці і спізнюватися кудись», – написав автор звернення Максим Третяков.

Нагадаємо, нові «пастки» на водіїв запрацювали в Харкові.

Як повідомляла Politeka, пенсіонер став жертвою маршрутчика в Харкові.

Також Politeka писала, що на водіїв відкрили полювання, банда "шумить" по всій Україні.