На станції метро «Держпром» помер чоловік

Трагедія сталася вранці, повідомляє Politeka з посиланням на соціальні мережі.

Чоловікові прямо посеред платформи стало погано, і на очах у всіх він втратив свідомість.

Деякий час йому намагалися допомогти, але бригада «швидкої», прибувши на виклик, констатувала смерть харків'янина.

«О 09:15 на станцію «Держпром» за викликом прибули медики, щоб надати допомогу одному з пасажирів. На жаль, незважаючи на зусилля медиків, чоловік помер", – розповів прес-секретар КП «Харківський метрополітен» Олексій Бітнер.

За інформацією видання «Город Х», за останні кілька місяців це вже не перша смерть. Так, 20 листопада між станціями «Спортивна» і «Метробудівників» у переході померла 66-річна жінка, яка працювала продавцем у кіоску.

62-річний харків'янин помер на станції метро «23 серпня» 16 листопада. Причиною загибелі став тромб, що відірвався.

За чотири дні до цього на станції «Індустріальна» помер 63-річний житель міста, а 30 жовтня на станції метро «Спортивна» померла жінка.

Раніше ми розповідали, що на сайті міськради з'явилася петиція, в якій мешканці міста вимагають від влади прибрати осіб без певного місця проживання зі станції метро «Студентська». За словами автора, бомжі «окупували» підлога і сходи в підземці. Вони не тільки ночують тут, але і справляють природні потреби.

В якості вирішення проблеми пропонується ліквідувати нічліжку якомога швидше, провести санітарну обробку та дезінфекцію переходу і покарати тих, хто відповідає за його санітарний стан, тобто отримує зарплати і премії.

Нагадаємо, харків'янин оголосив війну МАФам у метро: «Для цього існують спеціальні місця».

Як повідомляла Politeka, українців обурила вагітна з сигаретою в метро.