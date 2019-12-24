Лікарі рятують студента 5 курсу Харківського національного медичного університету, який постраждав, намагаючись допомогти жертвам ДТП

Пригода сталася на вулиці Клочківській, 190 в ніч на 22 грудня, передає «Місто Х».

В результаті зіткнення Ford Focus і Daewoo Lanos постараждали два неповнолітніх пішоходи, яким на допомогу і примчала «швидка».

Фельдшер Дмитро Панчешний у складі бригади медиків надавав першу допомогу підліткам. Поки лікарі рятували дітей, а поліцейські оформляли ДТП, на дорозі раптово з'явився позашляховик під керуванням п'яного водія. Він не впорався з керуванням, влетів у припаркований на узбіччі автомобіль. Той рушив і наїхав на Дмитра.

Постраждалий студент-медик був у свідомості і встиг подзвонити своїй молодій дружині, після чого його відвезли в лікарню у важкому стані. У нього закрита черепно-мозкова травма, струс мозку, перелом лопатки, розрив селезінки і підозра на контузію серця.

Лікарі видалили розірвану селезінку. Після операції він перебував на апараті ШВЛ, а вчора почав дихати самостійно. Зараз він знаходиться на препаратах, які нормалізують серцевий ритм, але якщо їх скасувати - може статися інфаркт або зупинка серця.

Вночі, 22 грудня, у Харкові сталася #ДТП : зіткнулися Daewoo Lanos (таксі) та «Ford Focus». В результаті аварії постраждали два 16-річних підлітки. Після цього в авто таксі та авто патрульної поліції «Skoda Rapid» влетів п’яний водій «Volkswagen». В результаті подвійної ДТП постраждали патрульні поліцейські 22 та 27 років та лікар швидкої допомоги,який працював на місці пригоди. #Харків #патрульна_поліція #поліція #лікар #police #поліціяУкраїни #поліціявдії #policeukraine #policecontrolukraine Gepostet von Police Control Ukraine am Sonntag, 22. Dezember 2019

За словами кращого друга Дмитра Микити Лучка, хлопець із Сумської області. Він чуйний і добрий. Під час навчання познайомився зі своєю майбутньою дружиною Настею, нещодавно вони розписалися. Дівчина теж працює лікарем на «швидкої».

В університеті про нього також відгукуються тільки позитивно: він буквально живе медициною і добре вчиться.

Голова студентського профкому ХНМУ Олександр Шапаренко повідав журналістам, що Дмитро, напевно, єдиний студент у вузі, який добровольцем відправився на Донбас і має посвідчення учасника АТО.

Микита Лучко розповів, що в Панчешного важка ситуація з грошима на лікування. Оскільки в сім'ї хворіють мама і дідусь, кілька місяців тому він пішов працювати у «швидку».

Друзі хлопця не сумніваються, що він вибереться, але зазначають: на лікування потрібні великі суми, і родина сама не справляється. Тому студентська профспілка університету ініціювала збір грошей на лікування.

Хто хоче допомогти, можуть перерахувати посильну суму на банківський рахунок мами Дмитра.

Номер карти Приватбанку 4731 2191 0399 9359 (Щебик Тетяна Дмитрівна).

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