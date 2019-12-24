Жителі міста втомилися спостерігати засилля осіб без певного місця проживання, які облаштувалися в метро Харкова

Харків'яни зажадали від міської влади навести порядок у підземному переході станції метро «Студентська».

Відповідна петиція з'явилася на сайті мерії, передає Politeka.

За словами автора, бомжі «окупували» підлогу і сходи в підземці. Вони не тільки ночують тут, але і справляють природні потреби.

«З-під них тече сеча, кал, в які наступають люди. У переході розташовані точки продажу продуктів харчування. Зокрема, продаються хлібо-булочні вироби «Рома». Хліб без індивідуальної упаковки у відкритих коробках вранці вивантажують безпосередньо на те місце, де вночі лежав у калюжі сечі бомж, а потім розкладають в індивідуальні пакети. Продавщиця хліба на зауваження людей посилає їх матом. Працівники метро на зауваження людей не реагують, відповідають, що це не їх справа», – йдеться у тексті.

В якості вирішення проблеми пропонується ліквідувати нічліжку якомога швидше, провести санітарну обробку та дезінфекцію переходу і покарати тих, хто відповідає за його санітарний стан, тобто отримує зарплати і премії».

Також автор вимагає заборонити відвантажувати хліб без індивідуальної упаковки і торгувати хлібо-булочними виробами на відкритих лотках у переходах метро.

Щоб петицію розглянули у міській раді, вона повинна набрати не менше п'яти тисяч підписів за 90 днів. За першу ж годину після публікації свої підписи під нею залишили вже 70 осіб.

Раніше харків'яни поскаржилися в мерію на бардак на станції метро «23 серпня», де бомжі та інші маргінальні особистості стали захоплювати порожні ларьки в підземному переході.

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