Усі троє підозрюваних у теракті майже п'ятирічної давності можуть вийти на свободу

Троє організаторів теракту біля Палацу спорту у Харкові, вчиненого 22 лютого 2015 року, включені в список обміну полоненими про формулою «всіх на всіх» згідно домовленостей президента Володимира Зеленського з російською стороною.

Про це повідомляє телеграм-канал «РАКЛИ» з посиланням на джерело в прокуратурі.

«Прокурор Харківської області вже отримав відповідні вказівки для підготовки документів обвинувачених в теракті, які знаходяться в СІЗО, Сергія Башликова, Володимира Дворнікова і Виктора Тетюцкого до включення в обмінний процес. Для цього, можливо, їм необхідно буде змінити запобіжний захід, не чекаючи вироку суду, що викликає сильний громадський резонанс», – йдеться у публікації.

Нагадаємо, в той трагічний день 2015 року під час формування колони для проведення ходи з нагоди річниці перемоги Революції гідності прогримів вибух в результаті спрацьовування радіокерованої протипіхотної міни. В результаті теракту на місці загинули дві людини, ще двоє померли в лікарні. Серед жертв – й Ігор Толмачов, координатор місцевого Євромайдану. Наймолодшому із загиблих, Дані Дідику, було всього 15 років. Ще дев'ять осіб отримали поранення. Жертв могло б бути значно більше, але на шляху вибухової хвилі опинилася ГАЗель.

Через чотири дні після теракту співробітники СБУ затримали трьох жителів області за підозрою в скоєнні теракту 22 лютого. Всім трьом оголошено підозру у ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України.

За чотири роки їм так і не винесли вирок, оскільки суди то зривалися, то переносилися. А 21 квітня 2017 року суд вирішив не продовжувати слухання по справі після зміни в складі колегії суддів, а розпочати його розглядати заново, оскільки на цьому наполягав один з обвинувачених.

Нагадаємо, найманець Кремля поставив під загрозу життя харків'ян.

Як повідомляла Politeka, потужний вибух прогримів у гуртожитку.

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