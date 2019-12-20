На сайті Харківської міської ради з'явилася петиція з вимогою вплинути на комунальників

Як передає Politeka, її автор такий собі Іванов Іван Іванич.

«Заборонити вивезення сміття у дворах житлових будинків раніше 7 години ранку! Дайте людям нормально спати! Поважайте людей і дотримуйтесь закону!», – говорить текст звернення.

Для того, щоб влада звернула увагу на проблему, з якою до них звертаються городяни, необхідно за 90 днів зібрати не менше п'яти тисяч голосів. Поки що активність харків'ян, за спокій яких так ратує автор петиції, м'яко кажучи, слабка. Свої голоси під нею залишили дві людини.

У той же час петиції, в яких є інтерес міської влади, із завидною регулярністю набирають необхідну кількість підписів у стислі терміни. Мова йде про голосування за перейменування проспекту Петра Григоренка назад у проспект маршала Жукова. Незважаючи на всю скандальність питання і рішення судів, понад п'ять тисяч жителів міста за місяць дали Кернесу потрібну кількість голосів.

Раніше ми розповідали про те, що Верховний Суд України визнав незаконною подвійну плату за вивезення сміття в Харкові для квартир, в яких ніхто не живе.

Судові процеси по цій справі тривали близько півтора року. 12 вересня територіальне відділення АМКУ вже другий раз виявило ознаки правопорушення в КП «Комплекс з вивезення побутових відходів» щодо необґрунтованого нарахування плати за свої послуги власникам квартир, в яких відсутні зареєстровані особи.

Нагадаємо, «збиткові» комунальники Кернеса оскандалилися дорогою покупкою.

Як повідомляла Politeka, менеджери Кернеса загнали в рекордні борги комунальні підприємства.