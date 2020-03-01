У Харкові затримали 14-річного хлопця з наркотиками

Відео складання протоколу на затриманого опублікували в групі «ХС Харків», передає Politeka.

У присутності понятих хлопець віддає копам наркотики і пояснює, що «знайшов їх на дорозі».

14-летних подростков приняли на горячем, когда те подбирали наркоту Gepostet von Харьков 1654 am Freitag, 29. November 2019

Користувачі обурені побаченим, але не здивовані.

«Таких підлітків можна в кожному дворі приймати цілодобово. Краще б своїх колег приймали, які це все кришують», «Бідні діти та їх батьки!!!», «Ними не займаються! Я виріс на Нових Будинках, мені 45 років ! В класі у мене було 15 хлопчиків, залишилося 4, 10 померли від наркотиків, які продавали цигани на Основі 90х ! Я знаю, про що кажу!!! Діти наші не замішані!! Мусори коли прийняли цих дітей, у них одне: є гроші – выдкуплять, ні – с*ка, їдь на Холодну Гору в СІЗО номер один», – пишуть під публікацією.

Відзначимо, що зараз в Харковы гримить скандал у зв'язку зі старшим лейтенантом поліції, який попався на продажу наркотичних речовин. Як повідомили в правоохоронних органах, чоловік був затриманий під час третьої контрольної закупівлі наркотиків.

У жовтні і листопаді 2019 року правоохоронці провели контрольні закупки наркотиків у старшого лейтенанта поліції на 4 000 гривень. Вилучене направили на експертне дослідження.

Правопорушнику повідомили про підозру у ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України. Йому загрожує від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, неадекват з ножицями влаштував кошмар в магазині Харкова.

Як повідомляла Politeka, смерть нависла над дочкою голлівудських зірок.

Також Politeka писала, що СБУ затримала військовослужбовця, який продавав наркотики особового складу бригади.