У Харкові затримали 14-річного хлопця з наркотиками
Відео складання протоколу на затриманого опублікували в групі «ХС Харків», передає Politeka.
У присутності понятих хлопець віддає копам наркотики і пояснює, що «знайшов їх на дорозі».
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Користувачі обурені побаченим, але не здивовані.
«Таких підлітків можна в кожному дворі приймати цілодобово. Краще б своїх колег приймали, які це все кришують», «Бідні діти та їх батьки!!!», «Ними не займаються! Я виріс на Нових Будинках, мені 45 років ! В класі у мене було 15 хлопчиків, залишилося 4, 10 померли від наркотиків, які продавали цигани на Основі 90х ! Я знаю, про що кажу!!! Діти наші не замішані!! Мусори коли прийняли цих дітей, у них одне: є гроші – выдкуплять, ні – с*ка, їдь на Холодну Гору в СІЗО номер один», – пишуть під публікацією.
Відзначимо, що зараз в Харковы гримить скандал у зв'язку зі старшим лейтенантом поліції, який попався на продажу наркотичних речовин. Як повідомили в правоохоронних органах, чоловік був затриманий під час третьої контрольної закупівлі наркотиків.
У жовтні і листопаді 2019 року правоохоронці провели контрольні закупки наркотиків у старшого лейтенанта поліції на 4 000 гривень. Вилучене направили на експертне дослідження.
Правопорушнику повідомили про підозру у ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України. Йому загрожує від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, неадекват з ножицями влаштував кошмар в магазині Харкова.
Як повідомляла Politeka, смерть нависла над дочкою голлівудських зірок.
Також Politeka писала, що СБУ затримала військовослужбовця, який продавав наркотики особового складу бригади.