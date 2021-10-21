В Харькове место трагического ДТП с участием Елены Зайцевой решили оградить спустя 4 года после страшной аварии.
Так, в Харькове на улице Сумской начали устанавливать оградительные столбцы между дорогой и тротуаром.
Соответствующие кадры опубликовал телеграм-канал "ХС Харьков".
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Защитные конструкции устанавливают на краю тротуаров, столбцы должны стать барьером для машин в случае ДТП.
Напомним, 18 октября четвертая годовщина со дня трагического ДТП в Харькове с участием Елены Зайцевой.
18 октября 2017 года 20-летняя Елена Зайцева на "Lexus RX 350" на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулась с "Volkswagen Touareg", и вылетела на тротуар, где наехала на пешеходов.
В результате наезда пять человек погибли на месте, а шестеро – пострадали. Елене Зайцевой дали 10 лет тюрьмы.
Приговор никак не повлиял на справедливость в полной мере - заявили родственники некоторых погибших.
По словам Светланы Виниченко, у которой в результате ДТП погиб единственный сын, она получает от Зайцевой по 30-40 грн каждые два-три месяца.
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