Харьковский ученый-юрист, доцент кафедры трудового права Галина Гончарова умерла на 86-м году жизни.
Об этом сообщили в пресс-службе Национального юридического университета имени Ярослава Мудроого.
Галина Гончарова большую часть своей жизни работала в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого, была автором около 100 научных работ, под ее научным руководством защищено 9 кандидатских диссертаций.
"Светлая память о Галине Степановне будет жить в сердцах учеников, коллег, сотрудников и студентов университета", - написали в пресс-службе ВУЗа.
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Ранее сообщалось, что под Харьковом тела людей хранят в подвале больницы - об этом сообщили очевидцы в сети.
По словам свидетелей, тела умерших людей лежат на носилках в подвале медучреждения.
Журналисты связались с главным врачом Богодуховской ЦРБ Николаем Гришенко и попросили прокомментировать данный инцидент.
У врача спросили, почему тела людей хранят не в морге, а в подвале.
“В этом нет ничего сенсационного”, - заявил главврач после чего повесил трубку.
На последующие телефонные звонки медик не отвечал.
Напомним, что харьковская больница заполнилась в первый день работы: "Медики падают с ног"
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