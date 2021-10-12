Харьковский ученый-юрист, доцент кафедры трудового права Галина Гончарова умерла на 86-м году жизни.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального юридического университета имени Ярослава Мудроого.

Галина Гончарова большую часть своей жизни работала в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого, была автором около 100 научных работ, под ее научным руководством защищено 9 кандидатских диссертаций.

"Светлая память о Галине Степановне будет жить в сердцах учеников, коллег, сотрудников и студентов университета", - написали в пресс-службе ВУЗа.

Ранее сообщалось, что под Харьковом тела людей хранят в подвале больницы - об этом сообщили очевидцы в сети.

По словам свидетелей, тела умерших людей лежат на носилках в подвале медучреждения.

Журналисты связались с главным врачом Богодуховской ЦРБ Николаем Гришенко и попросили прокомментировать данный инцидент.

У врача спросили, почему тела людей хранят не в морге, а в подвале.

“В этом нет ничего сенсационного”, - заявил главврач после чего повесил трубку.

На последующие телефонные звонки медик не отвечал.

Напомним, что харьковская больница заполнилась в первый день работы: "Медики падают с ног"

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