В Харькове пьяный неадекват натравливал на людей собаку.
Так, в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что возле магазина пьяный неадекватный мужчина натравливает свою собаку на прохожих и сам бросается на людей.
Злоумышленник ударил полицейского головой в лоб.
29-летний сотрудник полиции получил рану головы и был доставлен в больницу.
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Злоумышленник задержан. За совершение преступления мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет.
Ранее сообщалось, что в Харькове неадекватный мужчина нападал на прохожих.
Инцидент произошел 13 сентября на перекрестке улицы Героев Труда и проспекта Тракторостроителей. Голый мужчина бросался на людей.
На замечания прохожих одеться, он реагировал агрессивно и лез драться.
В сети сообщили, что мужчина сначала напал на школьника, затем на парня с рюкзаком.
Видео можно увидеть здесь.
Напомним, вандалы устроили погром в ботсаду: кадры бесчинства.
Ранее Politeka сообщала, что вандалы устроили небывалый погром, съехалась полиция: "украли 10 крестов".
Также Politeka сообщала, что в Харькове вандалы обнесли спортивную площадку, видео: позарились на блины.