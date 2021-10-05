В Харькове пьяный неадекват натравливал на людей собаку.

Так, в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что возле магазина пьяный неадекватный мужчина натравливает свою собаку на прохожих и сам бросается на людей.

Злоумышленник ударил полицейского головой в лоб.

29-летний сотрудник полиции получил рану головы и был доставлен в больницу.

полиция

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Злоумышленник задержан. За совершение преступления мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

Ранее сообщалось, что в Харькове неадекватный мужчина нападал на прохожих.

Инцидент произошел 13 сентября на перекрестке улицы Героев Труда и проспекта Тракторостроителей. Голый мужчина бросался на людей.

На замечания прохожих одеться, он реагировал агрессивно и лез драться.

В сети сообщили, что мужчина сначала напал на школьника, затем на парня с рюкзаком.

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Видео можно увидеть здесь.