38-летний харьковчанин смертельно травмировался на ж/д станции "Граково"

Об этом сообщили в ГУНП в Харьковской области.

В момент движения грузового поезда житель Чугуевского района сидел на краю перрона.

Расследование проводят по ч.3 ст. 276 (“нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта”) Уголовного кодекса Украины.

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Об этом рассказали в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.

"Угрожая предметом, похожим на пистолет, злоумышленник вместе с соучастником открыто завладели товарами сотрудника службы доставки на сумму 1700 гривен", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили одного из злоумышленников - это 18-летний ранее не судимый безработный житель Киева.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

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