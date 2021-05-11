В Харькове объявили желтый уровень опасности

Как сообщили в харьковском региональном гидрометцентре, 12 мая, в Харькове ожидаются порывы северо-восточного ветра – 15 – 20 метров в секунду.

В связи с сильным ветром в Харькове огласили желтый уровень опасности.

“Северная часть области находилась в более сильных ветрах. В целом, еще ветер был 15 метров в секунду (штормовой) в Богодухове и Изюме. Это вчера. Сегодня ветер еще продолжается, и в целом ветреная погода сохранится завтра”, – рассказала руководитель сектора метеопрогнозов Харьковского гидрометцентра Евгения Ляшенко.

Ранее мы писали, что в Харькове из-за сильных порывов ветра падали деревья.

10 мая это происходило на ул. Ньютона, 3 и 5, ул. Свистуна, 12, и ул. Кошкина, 2.

"С помощью бензопил деревья, упавшие на проезжую часть дороги, быстро распилили и убрали", – сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На ул. Подгорной в поселке Двуречная дерево упало на проезжую часть.

К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".

Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".

Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.