В Харькове объявили желтый уровень опасности
Как сообщили в харьковском региональном гидрометцентре, 12 мая, в Харькове ожидаются порывы северо-восточного ветра – 15 – 20 метров в секунду.
В связи с сильным ветром в Харькове огласили желтый уровень опасности.
“Северная часть области находилась в более сильных ветрах. В целом, еще ветер был 15 метров в секунду (штормовой) в Богодухове и Изюме. Это вчера. Сегодня ветер еще продолжается, и в целом ветреная погода сохранится завтра”, – рассказала руководитель сектора метеопрогнозов Харьковского гидрометцентра Евгения Ляшенко.
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Ранее мы писали, что в Харькове из-за сильных порывов ветра падали деревья.
10 мая это происходило на ул. Ньютона, 3 и 5, ул. Свистуна, 12, и ул. Кошкина, 2.
"С помощью бензопил деревья, упавшие на проезжую часть дороги, быстро распилили и убрали", – сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На ул. Подгорной в поселке Двуречная дерево упало на проезжую часть.
К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".
Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".
Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.