Харьковщина оказалась на втором месте по ковиду
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (325), Харьковской (213), Днепропетровской (191), Запорожской (169) и Николаевской (132) и областях.
На Харьковщине за сутки умерли 15 заболевших коронавирусом.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
"Ожидал увидеть захолустье": Макаревич поделился впечатлением о западной Украине
Жена Кошевого из "Квартал 95" дала украинцам повод для зависти, показав семейные фото: "Как же ему повезло"
Хименес-Браво, показав свою особенную женщину, призвал не брать с него пример: "А таким, как я..."
Уже не взлетят: ВСУ ликвидировали вражескую технику, кадры с места
Ранее мы писали, что погода в Харькове и области резко ухудшится.
Об этом сообщили в Харьковском гидрометцентре.
Во вторник, 12 мая, на Харьковщине будет облачно, днем ожидается кратковременный дождь.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем порывы до 15-20 м/с.
Температура воздуха днем в Харькове от 14 до 16 градусов тепла, по области 12-17 градусов тепла.
К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".
Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".
Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.