Погода в Харькове и области резко ухудшится
Об этом сообщили в Харьковском гидрометцентре.
Во вторник, 12 мая, на Харьковщине будет облачно, днем ожидается кратковременный дождь.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем порывы до 15-20 м/с.
Температура воздуха днем в Харькове от 14 до 16 градусов тепла, по области 12-17 градусов тепла.
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Ранее мы писали, что в Харькове из-за сильных порывов ветра падали деревья.
10 мая это происходило на ул. Ньютона, 3 и 5, ул. Свистуна, 12, и ул. Кошкина, 2.
"С помощью бензопил деревья, упавшие на проезжую часть дороги, быстро распилили и убрали", – сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На ул. Подгорной в поселке Двуречная дерево упало на проезжую часть.
К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".
Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".
Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.