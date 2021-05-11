Погода в Харькове и области резко ухудшится

Об этом сообщили в Харьковском гидрометцентре.

Во вторник, 12 мая, на Харьковщине будет облачно, днем ожидается кратковременный дождь.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха днем в Харькове от 14 до 16 градусов тепла, по области 12-17 градусов тепла.

Ранее мы писали, что в Харькове из-за сильных порывов ветра падали деревья.

10 мая это происходило на ул. Ньютона, 3 и 5, ул. Свистуна, 12, и ул. Кошкина, 2.

"С помощью бензопил деревья, упавшие на проезжую часть дороги, быстро распилили и убрали", – сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На ул. Подгорной в поселке Двуречная дерево упало на проезжую часть.

К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".

Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".

Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.