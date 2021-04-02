В результате взрыва на предприятии Харькова погиб молодой человек

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В цеху предприятия на ул. Новомосковской взорвался резервуар, здание цеха разрушено. Площадь пожара составила 600 кв. м.

На месте пожара обнаружили тело погибшего работника, 1997 года рождения. . Еще один рабочий, 1983 года рождения, получил ожоги лица. Его госпитализировали в больницу.

Ранее мы писали, что в Харьковской области зарегистрировано больше тысячи новых случаев коронавируса

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

Так, за 1 апреля на Харьковчщине зафиксировали 1494 новых случаев коронавируса - это рекордный показатель с начала пандемии. Умерло 1 апреля 24 жителя Харьковщины.

По суточному показателю Харьковская область занимает третье место по стране после Львовской, где 1668 случаев, и Одесской, где их 1608.

В целом по Украине за сутки было зарегистрировано 19 893 - это тоже рекордный показатель.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.