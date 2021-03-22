В Харькове ожидается мокрый снег

Синоптики сообщают, что 23 марта, на протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной.

Мелкий дождь со снегом, который начнется во второй половине дня, к вечеру сменится на снег. Температура воздуха ночью -1 градус мороза, днем - до +2 градусов тепла.

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Также мы ранее писали о том, что в Харькове не будут ходить троллейбусы

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Об этом сообщили в Департаменте инфраструктуры Харьковского горсовета.

В Харькове 22 марта с 10:00 до 14:00 будет запрещено движение троллейбусов по улице Броненосца "Потемкин" и Московскому проспекту, на участке от разворотного круга возле станции метро "Защитников Украины" до станции метро "Турбоатом".

На Московском проспекте будут ремонтировать контактную сеть.

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На время проведения работ троллейбус №13 будет курсировать по измененному маршруту: разворотный круг «Парк «Зустріч» - ул. Харьковских Дивизий - пр. Московский - ст. м. «Турбоатом».

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.