В харьковских больницах не хватает мест для больных коронавирусом
Врач-инфекционист Владимир Корсунов сообщил, что по состоянию на утро 21 марта в Харьковской областной инфекционной больнице, рассчитанной на 300 мест, находилось 296 пациентов с тяжелым течением болезни, в реанимации мест не осталось, передает Newsroom
Волонтер Наталья Попова сообщила, что последние две ночи больных из Харькова везли в Чугуев и Богодухов, но и они уже переполнены.
Такая же ситуация в чернобыльской и железнодорожной больницах Харькова.
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Врач-педиатр областной детской больницы Марьяна Литвинова в комментариях уточнила, что увеличивается число детей с тяжелыми пневмониями.
«Детей с тяжелыми пневмониями с каждым днем все больше. Мы на ужасном пути».
Ранее мы писали, что в Харькове УПЦ Московского патриархата 21 марта организовала масштабный крестный ход.
Управление Харьковской епархии УПЦ МП провело крестный ход от Благовещенского кафедрального собора к Свято-Покровскому мужскому монастырю.
"Местная полиция сообщает, что в нем (крестном ходе – ред.) приняли участие около 3 тысяч человек", - говорится в сообщении.
В сети неоднозначно восприняли новость - люди возмущены тем, что во время пандемии коронавируса, когда в Украине города вводят локдаун, харьковчане массово вышли на улицу.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.