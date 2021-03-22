В Харькове не будут ходить троллейбусы
Об этом сообщили в Департаменте инфраструктуры Харьковского горсовета.
В Харькове 22 марта с 10:00 до 14:00 будет запрещено движение троллейбусов по улице Броненосца "Потемкин" и Московскому проспекту, на участке от разворотного круга возле станции метро "Защитников Украины" до станции метро "Турбоатом".
На Московском проспекте будут ремонтировать контактную сеть.
На время проведения работ троллейбус №13 будет курсировать по измененному маршруту: разворотный круг «Парк «Зустріч» - ул. Харьковских Дивизий - пр. Московский - ст. м. «Турбоатом».
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Ранее мы писали, что в Харькове УПЦ Московского патриархата 21 марта организовала масштабный крестный ход.
Управление Харьковской епархии УПЦ МП провело крестный ход от Благовещенского кафедрального собора к Свято-Покровскому мужскому монастырю.
"Местная полиция сообщает, что в нем (крестном ходе – ред.) приняли участие около 3 тысяч человек", - говорится в сообщении.
В сети неоднозначно восприняли новость - люди возмущены тем, что во время пандемии коронавируса, когда в Украине города вводят локдаун, харьковчане массово вышли на улицу.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.