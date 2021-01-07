Архивные фото покойного Геннадия Кернеса с супругой Оксаной Гайсинской показали в сети

Гайсинская всегда любила делиться с подписчиками в Инстаграме фотографиями с любимым человеком.

У Оксаны в профиле много общих фотографий с покойным Кернесом. На всех фото улыбчивые влюбленные в нежных объятиях друг друга.

Ранее мы писали, что Геннадий Кернес умер от осложнений китайского вируса в берлинской клинике "Шарите"

Мэр Харькова лечился от COVID-19 в Германии с сентября. Друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что врачи уже собирались выписывать мэра, так как он шел на поправку.

"Утром позвонила жена Кернеса, сказала, что ее вызвали в больницу ночью. Ночью мой друг ушел из жизни, человек, с которым мы дружили 30 лет, мы не просто знакомы. Все в шоке, конечно. Но это жизнь, что делать", - рассказал Фукс.

Бизнесмен рассказал, что смерть Кернеса стала для него неожиданностью - мэр шел на поправку, но тут вирус дал осложнение на почки.

К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".

Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".

Также Politeka писала, что в Харькове больного дедушку решили силой выгнать из маршрутки, видео: "Да что ж это за зверье?".