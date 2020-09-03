В сети распространяется информация о том, что у Геннадия Кернеса выявлен китайский вирус
Одним из первый об этом заявил телеграм-канал "Харьков сейчас".
"Инсайдеры пишут, что у Геннадия Кернеса - COVID-19. Ждем официальных комментариев", - говорится в сообщении.
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Напомним, что в Харьковской области за сутки китайский вирус выявлен у 301 человека
Об этом говорится на сайте СНБО.
За прошедшие сутки скончались пять пациентов с подтвержденным вирусом. За весь период пандемии умерли 218 жителей Харьковской области.
Выздоровели 3273 человека, все еще болеют - 6450.
Харьковская область сейчас находится на четвертом месте по числу диагнозов.
Напомним, в Харькове показали, насколько тщательно готовились к приезду Зеленского.
Как сообщала Politeka, огонь уничтожил село под Харьковом, дома превратились в пепел: есть новая угроза.
Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.