В сети распространяется информация о том, что у Геннадия Кернеса выявлен китайский вирус

Одним из первый об этом заявил телеграм-канал "Харьков сейчас".

"Инсайдеры пишут, что у Геннадия Кернеса - COVID-19. Ждем официальных комментариев", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Харьковской области за сутки китайский вирус выявлен у 301 человека

Об этом говорится на сайте СНБО.

За прошедшие сутки скончались пять пациентов с подтвержденным вирусом. За весь период пандемии умерли 218 жителей Харьковской области.

Выздоровели 3273 человека, все еще болеют - 6450.

Харьковская область сейчас находится на четвертом месте по числу диагнозов.

Напомним, в Харькове показали, насколько тщательно готовились к приезду Зеленского.

Как сообщала Politeka, огонь уничтожил село под Харьковом, дома превратились в пепел: есть новая угроза.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.