В Харьковской области возник масштабный пожар
Об этом сообщают в Telegram-канале "Харьков 1654".
19 августа огонь охватил продуктовый магазин "Посад" в поселке Сахновщина. Далее пламя охватило и соседнее здание.
Очевидцы отмечают, что на месте пожара слышны взрывы.
Мерьем Узерли из «Великолепного века» соблазнила шикарным видом на фотосессии: «Вот это взгляд!»
Заворотнюк с пятнами на лице и теле удивила внешностью, новое фото: "Очень хотела избавиться"
Дочь Кузьмы Скрябина выросла и восхищает необычной красотой, личные фото и подробности из жизни: "Мы с папой..."
Измученную Ольгу Бузову подловили на улице без тонны макияжа: "Что за крысиный хвостик?"
Ранее мы писали, что в Харьковской области за последние сутки выявлено 247 новых случая китайского вируса.
Это стало известно из обновленных данных вирусной карты, опубликованной на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Всего после осложнений от вируса умерли 166 жителей Харьковской области, за сутки - четыре смерти. Выздоровели - 2733 пациента, все еще болеют - 3708.
Также мы писали, что Харьковская область не готова к ослаблению карантина.
Количество новых заболевших китайским вирусом за последние две недели превышает норму почти в два раза.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства охраны здоровья.
Так, охват населения тестированием составил 77,3 на 100 тысяч населения (критерий — не менее 24 на 100 тысяч). Количество новых случаев заболевания за последние 14 дней — 85,6 (норма менее 40 на 100 тысяч).
Напомним, харьковчанам выдвинули требования, чтобы не попасть в "красную" зону карантина
Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.
Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.