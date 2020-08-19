В Харьковской области возник масштабный пожар

Об этом сообщают в Telegram-канале "Харьков 1654".

19 августа огонь охватил продуктовый магазин "Посад" в поселке Сахновщина. Далее пламя охватило и соседнее здание.

Очевидцы отмечают, что на месте пожара слышны взрывы.

Ранее мы писали, что в Харьковской области за последние сутки выявлено 247 новых случая китайского вируса.

Это стало известно из обновленных данных вирусной карты, опубликованной на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Всего после осложнений от вируса умерли 166 жителей Харьковской области, за сутки - четыре смерти. Выздоровели - 2733 пациента, все еще болеют - 3708.

Также мы писали, что Харьковская область не готова к ослаблению карантина.

Количество новых заболевших китайским вирусом за последние две недели превышает норму почти в два раза.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства охраны здоровья.

Так, охват населения тестированием составил 77,3 на 100 тысяч населения (критерий — не менее 24 на 100 тысяч). Количество новых случаев заболевания за последние 14 дней — 85,6 (норма менее 40 на 100 тысяч).

Напомним, харьковчанам выдвинули требования, чтобы не попасть в "красную" зону карантина

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.