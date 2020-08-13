Украинский писатель Сергей Жадан высказался об информационной войне с Россией
По его словам, Украина во время информационной войны с Россией не должна отвечать неправдой на неправду и не замалчивать неприятные факты.
Об этом он рассказал 2016 года в интервью Цензор.нет.
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"Мне кажется, не надо вести войну там, где ее можно не вести. Достаточно просто называть вещи своими именами, не замалчивать неприятные факты и главное - не врать самим себе", - сказал он.
По его словам, украинцы решили бороться с пропагандой Кремля их же методами, то есть ложью.
"Мы, увидев российскую пропаганду, столкнувшись с ней по-настоящему, не придумали ничего лучше, чем соревноваться с россиянами во лжи. Украинцы решили заниматься контрпропагандой на телевидении. Много роликов, программ, которые делаются по той же патриотически-истеричной модели, что и на российском телевидении. Честно говоря, не совсем понимаю, кого можно в чем убедить с помощью такого материала", - отметил Жадан.
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Штепа будет баллотироваться на пост мэра города Славянска и уверена, что победит на выборах.
Так, появилось фото бигборда, размещенного в Славянске, с предвыборной агитацией Нели Штепы.
"Славянск за мир и развитие", - говорится на бигборде с лицом Штепы.
Напомним, в Харькове бунт, украинцы не собираются молчать.
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