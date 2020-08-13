Украинский писатель Сергей Жадан высказался об информационной войне с Россией

По его словам, Украина во время информационной войны с Россией не должна отвечать неправдой на неправду и не замалчивать неприятные факты.

Об этом он рассказал 2016 года в интервью Цензор.нет.

"Мне кажется, не надо вести войну там, где ее можно не вести. Достаточно просто называть вещи своими именами, не замалчивать неприятные факты и главное - не врать самим себе", - сказал он.

По его словам, украинцы решили бороться с пропагандой Кремля их же методами, то есть ложью.

"Мы, увидев российскую пропаганду, столкнувшись с ней по-настоящему, не придумали ничего лучше, чем соревноваться с россиянами во лжи. Украинцы решили заниматься контрпропагандой на телевидении. Много роликов, программ, которые делаются по той же патриотически-истеричной модели, что и на российском телевидении. Честно говоря, не совсем понимаю, кого можно в чем убедить с помощью такого материала", - отметил Жадан.

Ранее мы писали, что экс-мэр Славянска Неля Штепа, которую судили за сепаратизм в Харькове, намерена принять участие в местных выборах

Штепа будет баллотироваться на пост мэра города Славянска и уверена, что победит на выборах.

Так, появилось фото бигборда, размещенного в Славянске, с предвыборной агитацией Нели Штепы.

"Славянск за мир и развитие", - говорится на бигборде с лицом Штепы.

Напомним, в Харькове бунт, украинцы не собираются молчать.

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.