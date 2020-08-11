Российская певица Валерия рассказала об отношении к Украине
Валерия рассказала, считает ли заслуженным попадание в черный список минкультуры Украины.
"Я бы сказала, что даже повода малейшего не было. Просто сфабриковали дело о «враге народа». Оправдываться я не собираюсь, я никогда не выступала и не выступлю против Украины. То, что я поддержала референдум в Крыму… Если они считают, что могут запрещать думать по-другому, — ради бога, тогда мне точно с ними не по пути", - заявила российская певица.
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«Конечно, мы оккупанты Эстонии, Латвии и Литвы. Время было такое. И так сложилось. Но нужно извиниться и покаяться», – сказал он в интервью
Об Украине певец высказался более резко.
Он заявил, что любит Украину и отметил: «Сегодня не быть в (украинском) черном списке приличному человеку просто неприлично».
«Дорогие друзья, после Нюрнбергского трибунала называть улицы и проспекты именами Бандеры и Шухевича – это преступление. Для любой приличной и разумной страны это просто позор», – заявил он.
Напомним, в Харькове бунт, украинцы не собираются молчать.
Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.
Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.